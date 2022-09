Pašalić: Za poljoprivrednike izdvojeno između 40 i 50 miliona maraka

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Boris Pašalić izjavio je da je u protekle četiri godine resorno ministarstvo izdvojilo između 40 i 50 miliona KM za zahtjeve poljoprivrednih proizvođača, te da nijedan proizvođač nije odbijen u mandatu sadašnje Vlade.

Izvor: Vlada RS, Jelena Djurdjevic

Pašalić je podsjetio da je nabavljeno više od 1.100 novih traktora, 4.200 priključaka, izgrađeno više od 100 staja i nabavljeno 15 automatskih muznih robota za farmere.

"To su mjere na koje sam ponosan. Mislim da je sve ovo mnogo značilo poljoprivrednicima, jer ih čini konkurentnijim", rekao je Pašalić za Alternativnu televiziju.

Pašalić je istakao da svaku investiciju farmera na svojoj farmi, da li je riječ o izgradnji objekta ili nabavci opreme, Ministarstvo finansira sa 30 odsto, minimalno 40 odsto, ako su to gazdinstva na većoj nadmorskoj visini ili 50 odsto ako su to organski proizvođači.

Prema njegovim riječima, plan je da se još snažnije nastavi finasirati poljoprivredna proizvodnja.

"Vidjeli smo krizne situacije u zadnje tri godine, kao što su pandemija virusa korona i da je osnovno pitanje tada bilo imamo li dovoljno hrane. Zato moramo snažnije podržavati proizvodnju, ne samo finansijski i ne samo od vlada, nego i od opština, gradova, kantona, sa državnog nivoa. Moramo prenositi znanja našim poljoprivrednim proizvođačima, jer poljoprivreda se ne razvija isključivo zahvaljujući podsticajima, nego primjeni novih znanja", dodao je Pašalić.

On je naglasio da je Vlada Republike Srpske uspjela da u kriznim situacijama da obezbijedi dodatna sredstva i održi stabilnu proizvodnju i dovoljno hrane za stanovništvo.

Govoreći o samozapošljavanju poljoprivrednih stručnjaka i inženjera, Pašalić je naveo da je ovo dobra mjera, te da je neophodno u kontinuitetu ulagati u sposobne agronome.

"Svaki od tih mladih agronoma je dobio od Ministarstva 40.000 KM i smatramo da je to ozbiljan novac koji može uz prethodno znanje i imanje da obezbijedi start za poljoprivrednu proizvodnju", istakao je ministar poljoprivrede Srpske.

On je podsjetio i na podršku ženama sa sela koje su u ovoj godini podržane sa 5.000 KM.

Pašalić je rekao da je u izgradnju sistema za navodnjavanje uloženo desetine miliona KM i da su ti sistemi uglavnom besplatni za korištenje.

"To finansiramo ili iz budžeta Srpske ili sa našim partnerima. To su kapitalni projekti, a za svakog proizvođača koji na svom imanju postavi sistem, nabavi pumpu, tifon, cijevi, obezbjeđujemo povrat od 30 do 40 odsto", rekao je Pašalić.

On smatra da je organska proizvodnja veliki potencijal i nešto što proizvođačima može obezbijediti dobar prihod, kao i da će podsticaji za ovaj sektor biti milion maraka u ovoj godini.

"Ako kažem da smo 2018, godine imali oko 20 sertifikovanih organskih proizvođača, danas imamo oko 70. Ako smo imali tad oko 200 hektara, danas imamo 1.200. Nismo imali uopšte sertifikovanih organskih proizvođača u animalnoj proizvodnji, a danas imamo oko 1.500 grla, oko 200 košnica", poručio je Pašalić.

Pašalić je pohvalio rad protivgradne preventive u Srpskoj, naglasivši da će ovaj sistem biti pušten i u Hercegovini, te da se postavljaju protivgradne stanice na području Podrinja, gdje će se braniti i dio Srbije uz rijeku Drinu, što je zajednički projekat sa Vladom Srbije.

On je rekao da je Vlada uspjela reagovati uprkos globalnim problemima koji nisu zaobišli ni Srpsku, kao što su rast cijena repromaterijala i skupog đubriva i goriva, te rast cijene sjemena pšenice.

"Najavili smo da će naši proizvođači pšenice imati 500 KM po hektaru. Sa druge strane olakšavajuća okolnost je da su i ti finalni proizvodi skuplji i ta se visoka cijena sjetve kompenzuje visokom cijenom krajnjeg proizvoda, ali opet se mora pomoći proizvođačima i fokus će nam biti mjere koje moraju da pomognu da se sjetva obavi kako treba", dodao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, BiH sa svojim brojem muznih grla može da proizvede dovoljno mlijeka za svoje potrebe.

Pašalić je poručio da je prioritet resornog ministarstva i Vlade Srpske da se zadrži dinamika isplate podsticaja.

"Potrebno je i baviti se pripremom novog budžeta i kreiranjem novih mjera kako bismo mogli obuhvatiti mala gazdinstva koja do sada nisu bila obuhvaćena sistemom podsticaja", zaključio je ministar poljoprivrede Srpske.

(SRNA)