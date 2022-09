Tegeltija zadovoljan prijedlogom Vlade RS: “Regulisati cijene peleta i omogućiti izvoz cijepanog drveta”

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija smatra da je dobar prijedlog Republike Srpske i njene Vlade da se omogući nesmetan izvoz ogrevnog cijepanog drveta.

Osim toga, predloženo je da se cijena peleta reguliše pod uslovom da se odredi gornja cijena i peleta i ogrevnog cijepanog drveta za građane BiH i kroz određene kontingente.

Tegeltija je istakao da je najbolje rješenje da se omogući proizvođačima da mogu da rade i iskoriste neke efekte kada su u pitanju cijene na međunarodnom tržištu, ali sa osnovnim zadatkom, da građani u Republici Srpskoj i BiH moraju imati energente po prihvatljivim cijenama.

"Oni koriste resurse, odnosno sirovine koje imaju po fer i korektnim cijenama. Cijene sirovina koje koriste i kupuju od javnih preduzeća su na nivou koje su bile i prije enormnog rasta cijena", istakao je Tegeltija.

Tegeltija je naveo da će kontingenti omogućiti proizvođačima da izvezu sve ono što su i prošle godine izvozili, a da za tržište BiH mora ostati odgovarajuća količina peleta, pod prihvatljivim uslovima.

On je naveo da se pokazalo da cijepanog drveta ima u velikim količinama na tržištu BiH, a da na domaćem tržištu nema kupaca za te proizvode.

"Ta proizvodnja, ukoliko se ne bi plasirala, prijeti da bude uništen taj prizvod, pod atmosferskim uticajem", rekao je Tegeltija, odgovarajući na pitanje da li će odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, koja ističe 23. septembra, biti produžena.

On očekuje da će prije 23. septembra, kada ističe odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, biti obavljene konsultacije, kako bi bila donesena odluka na zadovoljstvo proizvođača, ali i građana BiH.

"Činjenica je da za odluku moramo imati saglasnost. Nadam se da će biti dovoljno spremnosti za konsultacije sa Ministarstvom spoljne trgovine /i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara/ koje će obaviti konsultacije sa resornim ministrima, da dobijemo odluku koja će omogućiti fer i korektne cijene za građane BIH, a sve ono što nije potrebno njima da se nađe na tržitu u Evropi, jer postoji velika potražnja po mnogo većim cijenama", rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, očekivalo se da prije isteka ove odluke dođe do stabilizacije na tržištu, kako proizvodnje sirovina, tako i gotovih proizvoda poput peleta.

"Svi očekuju kraj te odluke i ponašaju se u skladu sa svojim ličnim interesima, a malo ko pokušava da nađe rješenje i za one koji se bave proizvodnjom i za građane BiH", izjavio je Tegeltija novinarima.

On je rekao da je Vlada Federacije BiH /FBiH/ utvrdila svoj prijedlog kojim traži da se produži primjena ove odluke do kraja godine i pod istim uslovima, uz obrazloženje da se prizvođači i ogrevnog drveta i peleta ne ponašaju fer i korektno na tržištu BiH, kao i da njihovo ponašanje može dovesti do enormnog rasta cijena tih energenata, te ugroziti snabdijevanje građana BiH.

"Stav Vlade Republike Srpske je nešto drugačiji. Moram da pohvalim Privrednu komoru Srpske koja je obavila veliki broj konsultacija u prethodnom periodu, prije isteka ove odluke, i sa proizvođačima i sa onima koji su uključeni u ovaj proces, pokušavajući da nađu najbolje rješenje", rekao je Tegeltija.

On je izrazio nerazumijevanje da se na tenderu za grijanje institucija u BiH ne javi nijedan ponuđač, a da su, s druge strane, magacini prepuni tih proizvoda.

"Očekuje se da se ta odluka ne produži i da se u kratkom periodu sve to izbaci na tržište, što može dovesti do značajnih poremećaja na tržištu BiH", istakao je Tegeltija.

