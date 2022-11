Guverner Centralne banke BiH: Inflacija rekordna, očekuje se rast kamatnih stopa

BiH je dostigla rekordan nivo inflacije, trenutno ona iznosi 17, 3 odsto, iako je prema projekcijama Centralne banke BiH iz maja, predviđena ovogodišnja inflacija iznosila 14,5 odsto, izjavio je guverner Centralne banke BiH Senad Softić.

Softić je istakao da mjere koje sprovodi Centralna banka BiH sa podizanjem referentne kamatne stope i depozitne, predstavljaju pokušaj ublažavanja naglog i velikog nivoa inflacije.

Prema njegovim riječima, doći će do rasta kamatnih stopa.

"Mi smo govorili da će doći do rasta, pogotovo za građane i privredu koji imaju promjenjivu kamatnu stopu, iz prostog razloga što je do jula bila negativna stopa. Evropska banka je podigla stopu i preći će 2 odsto što će se sigurno referirati na bankarski sektor", rekao je Softić za BHRT.

Guverner Centralne banke je istakao kako se rast kamatnih stopa očekuje u januaru, ali će, prema njegovim riječima, one biti minimalne.

Mali broj građana može da štedi

Govorio je i o štednji, rekavši kako smatra da su građani vratili povjerenje u nju.

"Građani su uvijek imali povjerenje u našu valutu i štednju. Podaci iz septembra govore da depoziti bh. građana iznose 14,2 milijarde KM, to je jedan pokazatelj povjerenja", istakao je Softić, te dodao da do pada povjerenja dolazi samo u momentima krize, kao što je to bilo na početku pandemije koronavirusa, te rata u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, za građane je najjednostavnije i najjeftinije držati depozit u konvertibilnim markama.

"Vrlo mali broj građana može izdvojiti novac za štednju, ali opet jedan dio njih štedi", rekao je Softić.

Moguć novi aranžman s MMF-om

Najavio je da bi Bosna i Hercegovina uskoro mogla da uđe u novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

"To bi bila dobra poruka za investitore. Postoji mogućnost za novi aranžman. Mislim da oni čekaju da se uspostavi nova vlast i bilo bi dobro da to bude što prije, jer je to za nas veoma važno, u ovom vremenu rasta kamatnih stopa", istakao je Softić.

Softić je istakao da su iz Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda obećali nastavak podrške Bosni i Hercegovine.

