Tvrde da imaju argument: "Šume RS" će tražiti novi cjenovnik i povećanje cijena

Javno preduzeće "Šume RS" insistiraće kod Vlade Srpske na donošenju novog cjenovnika i povećanja cijene šumskih sortimenata.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Za ovaj zahtjev, kako kažu, imaju argument, a to je da su cijene finalnih proizvoda u ovoj godini povećane uprkos tome što “Šume RS” nisu mijenjale cjenovnik od decembra 2021. godine.

"U ovoj godini nije dolazilo do povećanja cijena jer nismo dobili saglasnost od Vlade RS za to kako ne bi došlo do enormnog povećanja cijena finalnih proizvoda na domaćem tržištu.

Međutim, i pored toga domaći drvoprerađivači nisu smanjili cijene svojih proizvoda, te ćemo sada insistirati na donošenju novog cjenovnika i povećanja cijena šumskih sortimenata, jer smatramo da upravo visoke cijene finalnih proizvoda dozvoljavaju povećanje cijene sortimenata.

Samim tim će doći i do povećanja prihoda „Šuma RS“ i lokalnih zajednica, te prihoda po osnovu izdvajanja za poreze i doprinose, plate zaposlenih i drugo", obrazlažu u „Šumama RS“.

Prosječna postignuta prodajna cijena za sve šumske sortimente na nivou „Šuma RS“, izuzev maloprodaje, iznosila je 116,75 KM po metru kubnom bez PDV.

Ostvarena cijena u maloprodaji (prodaja na panju lokalnom stanovništvu do deset metara kubnih) iznosila je 43,45 KM po kubnom metru bez PDV.

(Srpskainfo)