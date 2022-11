Strateško preduzeće u RS ostaje bez domaće sirovine

U preduzeću iz Teslića kažu da i pored petogodišnjeg ugovora sa "Šumama Republike Srpske" i statusa strateškog preduzeća u RS, ne uspijevaju da dobiju potrebnu i ugovorenu količinu drveta.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Hemijska industrija "Destilacija" a.d. Teslić obavijestila je danas putem Privredne komore RS javnost da je primorana je da zaustavi dio proizvodnje zbog nedostatka osnovne sirovine, ogrjevnog drveta I i II klase, te da im je ugrožena jedna trećina proizvodnih kapaciteta, a da će, ako se situacije ne promijeni, do kraja godine obustaviti proizvodnju.

U "Destilaciji" kažu da im je do 31. oktobra iz javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" isporučeno 63,70 odsto ugovorenih količina za 2022. godinu i da to nije dovoljno da održe proizvodnju.

Zoran Škrebić, direktor "Destilacije", za Mondo kaže da je problematična isporuka drveta iz nekoliko šumskih gazdinstava, dok ostala ispunjavaju svoje obaveze uredno i da je problem eskalirao.

"Razloga je toliko mnogo da je teško doći do pravog. Mi sirovinu nabavljamo direktno od 'Šuma RS'. Imamo potpisan petogodišnji ugovor i strateško smo preduzeće odlukom Vlade RS. Pojedina šumska gazdinstva zaista poštuju dinamiku isporuke u skladu sa ugovorom, u potpunosti, ali ona druga daleko ispod", rekao je Škrebić.

Na listi onih od kojih je teško dobiti sirovinu navodi šumska gazdinstva "Vrbanja", "Banjaluka", "Birač", "Vlasenica", "Jahorina".

Kako saznajemo, objašnjenje koje dolazi iz matičnog preduzeća je da "imaju velikih problema u komunikaciji sa pojedinim gazdinstvima".

U "Destilaciji" kažu da su se direkciji "Šuma" prvi put obratili u martu, zatim u aprilu, pa u šestom i sedmom mjesecu, a danas su odlučili da se obrate predsjedniku Vlade i cijeloj javnosti.

"Što se tiče resornog ministarstva i Vlade oni su u skladu sa ovlaštenjima donosili odluke i zaključke, imali smo i par sastanaka i ti zaključci su bili sasvim korektni. Međutim, prilikom realizacije tih zaključaka nastali su problemi".

"Destilacija" nije jedino preduzeće koje ima problem sa nabavkom drveta od javnog preduzeća. Ranije su u toj grupi bili "RS Silikon" i "Eko toplana", ali brojne druge manja ili veća preduzeća imaju sličan problem.

Zbog energetske krize ove godine došlo je do ogromnog povećanja potražnje za drvetom na domaćem, ali još više na inostranom, evropskom tržištu.

Izvoz ogrjevnog drveta iz BiH bio je privremeno zabranjen, ali je pod pritiskom dijela trgovaca zabrana ukinuta prošlog mjeseca. I tada su iz Unije udruženja poslodavaca upozoravali da domaće tržište može ostati bez potrebnih sirovina, a u resornom ministarstvu su tvrdili da je domaće tržište podmireno.

Prema informacijama iz Unije poslodavaca, državno preduzeće je praktično ucijenjeno od strane pojedinih izvođača radova na sječi šume, da se umjesto novca, njima isporučuju šumski drvni sortimenti. Oni drvo zatim obrađuju (cijepaju), skladište i izvoze po visokim cijenama.

"Gdje je to drvo otišlo? Ja nisam prava adresa za to pitanje. Mi ne stražarimo da vidimo gdje to drvo odlazi. To treba pitati one koji su to drvo otpremali na neke druge adrese, a ne u skladu sa ugovorima koje su potpisali sa drvopređivačima", komentariše Škrebić.

Slična situacija, dodaje, dogodila se i prije nekoliko godina kada je bila velika potražnja za ogrjevnim drvetom iz zemalja Evropske unije.