Za njih nema krize: Inflacija puni kase banaka, mnogi spas traže u kreditima

Bankarski sektor u Republici Srpskoj ostvario je za devet mjeseci ove godine neto dobit od 115 miliona maraka što je za 19,2 miliona KM više u odnosu na isti period lani, a ekonomisti ističu da inflacija puni kase finansijskih institucija, jer mnogi spas traže u kreditim

Izvor: Shutterstock

Pokazuju to najnoviji podaci iz izvještaja o stanju u bankarskom sektoru Srpske koji je objavila Agencija za bankarstvo RS.

U izvještaju je navedeno da su ukupni prihodi banaka na kraju septembra iznosili 401 milion maraka, dok su na kraju devetog mjeseca lani bili manji za oko 33 miliona maraka.

Sa druge strane, rasli su i rashodi, koji su od januara do kraja septembra ove godine iznosili 277,1 milion maraka, što je za 13,2 miliona KM više u odnosu na uporedni period.

U izvještaju je navedeno da je neto bilansna aktiva bankarskog sektora na kraju devetog mjeseca ove godine iznosila 9,479 milijardi maraka, dok je u istom periodu lani iznosila 9,551 milijardu maraka.

Prema podacima Agencije za bankarstvo ukupni krediti u posmatranom periodu iznosili su 5,739 milijardi maraka.

Od ukupnog iznosa, na kredite stanovništva odnosilo se 2,931 milijardu maraka, dok su na kraju prošle godine ukupni krediti građana iznosili 2,793 milijarde maraka.

Izvještaj pokazuje da je u posmatranom periodu povećana i efektivna kamatna stopa, koja je na kraju septembra ove godine iznosila 5,92 odsto, dok je u istom periodu lani iznosila 5,68 procenata.

Ekonomista Aleksandar Ljuboja rekao je za “Glas Srpske” da je došlo vrijeme kada rastu volumeni kredita i prihodi od kamatne stope.

"Nakon pandemije i svih drugih nestabilnosti život ipak ide dalje i neophodno je da se rješavaju neka pitanja. Sa druge strane, porast cijena svih vrsta robe natjerao je dobar dio onih koji nisu u mogućnosti da iz svojih tekućih prihoda podmire potrebe, da se okrenu kreditima. Situacija na tržištu je takva da se i kamatne stope povećavaju, došlo je do štampanja novca u velikim količinama, a centralne banke da bi obuzdale inflaciju povlače novčana sredstva nazad i tako stvaraju nestašicu", rekao je Ljuboja.

Dodaje da sve to vodi do povećanja aktivnosti banaka u kreditnom dijelu, a analogno tome rastu i prihodi u bankarskom sektoru.

"Takav trend nastaviće se do kraja ove i početkom iduće godine. Inflacija se pokušava obuzdati mehanizmima monetarne politike, ali to definitivno neće biti uspješno, jer uzroci koji su doveli do rasta inflacije su veliki lomovi na tržištima, nedostatak robe i špekulativne aktivnosti u domenu energenata i prehrambenih proizvoda", istakao je Ljuboja.

Depoziti i štednja

Depoziti u bankama u Srpskoj na kraju devetog mjeseca ove godine iznosili su 7,335 milijardi maraka, dok su na kraju 2021. godine iznosili 7,498 milijardi KM. Izvještaj pokazuje i da je smanjena štednja građana u navedenom periodu, tako da su građani na kraju devetog mjeseca 2022. godine u bankama čuvali 2,334 milijarde KM, dok su na kraju 2021. godine u bankama imali 2,581 milijardu.