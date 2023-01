Energoinvest podnio zahtjev Vladi FBiH: Plin pojeftinjuje za 9,6 odsto

Iz Energoinvesta su saopštili da su danas podnijeli zahtjev Vladi FBiH za odobrenje prodajne cijene prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine.

Izvor: Envato

Kako kažu, dostavljenim zahtjevom cijena prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine umanjuje se za iznos od 9,6 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala tj. četvrti kvartal 2022. godine.

U saopštenju je navedeno kako se odobrenje Vlade FBiH očekuje već 12. januara 2023. godine, sa primjenom od 1. januara 2023 godine.

"U obrazloženju želimo istaći da smo prodajnu cijenu gasa od strane Gazprom Eksporta dobili zvanično 9. januara 2023. godine i da je ista saglasno obračunu po gasnoj formuli umanjena za iznos od 4,98 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala“, naveli su.

Dodaju kako je uz navedeno došlo i do značajne promjene još druga dva parametra koja učestvuju u formiranju cijene a to je da su dva operatora transportnog sistema u RS, Gaspromet Pale i Sarajevo Gas Istočno Sarajevo povećali cijenu troškova transporta gasa za više od 50 posto za naredni period, a takođe je došlo do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku, poredeći četvrti kvartal 2022. u odnosu na januar 2023 godine.

Sve gore navedeno rezultiralo je obračunskom cijenom koja je dostavljena Vladi Federacije na odobrenje a koja je kako je navedeno 9,6 posto manja u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala.

