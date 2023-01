Nakon Republike Srpske STRUJA će biti skuplja i u FBiH, računica JOŠ NEPOZNATA

Nakon poskupljenja struje Republici Srpskoj, očekuje se povećanje cijene i u Federaciji BiH. Međutim, još uvijek nema konkretnih informacija, a novim izjavama političari unose još više nejasnoće.

Izvor: Shutterstock

Premijer FBiH Fadil Novalić je nedavno ponovo najavio poskupljenje struje rekavši da je proizvodna cijena trenutno skoro duplo veća od prodajne te da ako želimo trajno imati struju, moraće biti skuplja.

“Obavještavam građane da je naša cijena struje gotovo dvostruko manja od proizvodne cijene. Proizvodna je 54, a mi je građanima prodajemo za 32. U tom smislu nekih 200, 300 pa i 400 miliona godišnje potpomažemo građane kroz jeftiniju struju. Ako želimo trajno imati struju, moraće biti skuplja. Ona je tržišna kategorija. Ali nikad nećemo pasti u zamku da je poskupimo svima. Naime, u principu će je u nekom periodu neka Vlada poskupiti svima, ali je vratiti onima koji ne mogu platiti. U budućnosti će ova cijena struje ostati za građane koji troše do nekog prosjeka. Njima neće poskupiti struja. A onima koji troše preko prosjeka, oni koji se griju na struju, koji npr. imaju restorane… oni će morati plaćati skuplje”, poručio je Novalić gostujući na "Hayat" televiziji.

Ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH Nermin Džindić naglasio je da način na koji se povećava cijena jeste da Elektroprivreda pošalje zahtjev Regulatornoj agenciji za elektroenergiju koja analizira zahtjev i nakon toga donosi odluku.

“To nema nikakve veze sa vladom Federacije”, rekao je Džindić.

Iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za Klix.ba su potvrdili da nisu zaprimili zahtjev za promjenu cijene električne energije.

Prema riječima Novalića uskoro struja će poskupiti za sve, ali nekima će se kasnije cijena vratiti na trenutnu. Kada će poskupjeti struja i kako će taj period do “vraćanja stare cijene” preživjeti ugrožene kategorije još uvijek nije poznato.

Stručnjak za energetiku i bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić rekao je za Klix.ba da je više puta do sada naglašavao da do poskupljenja struje neće doći do 1. januara kako je bilo ranije najavljivano te u skorije vrijeme ne može doći do bilo kakvog poskupljenja.

“Kako sad stvari stoje, s obzirom da još uvijek nema nikakvih najava za tarifni postupak, niti redovni niti gdje se spominjala tzv. blok tarifa, ja bih rekao da sigurno u narednih minimalno 60 dana ne može doći do bilo kakvog poskupljenja. Praktično znači prije marta ne bi se moglo govoriti o bilo kakvom poskupljenju”, rekao je Jerlagić.

Nije jasno ni kako Novalić planira odrediti cijene za različita domaćinstva i kako će “vratiti cijenu struje onima koji ne mogu platiti”.

“Ja bih rekao da je ovo čisti populizam. Niti mi imamo socijalnu kartu uređenu na nivou Federacije BiH, niti znamo kakav je status kojeg domaćinstva. To je za mene čista populistička izjava. Nemamo mi u ovom momentu elementa za takvo nešto. Trebalo bi uključiti nekoliko ministarstva unutar vlade Federacije da bi se odredila takva karta za građanstvo i da bi se moglo govoriti o različitim tarifama. Takve modele nemaju ni puno razvijenije države od Bosne i Hercegovine”, poručio je Jerlagić.

Trenutno je poznato da je Vlada Federacije BiH još u novembru uvela ograničenje povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za privredne subjekte u 2023. godini do 20 posto maksimalno u odnosu na godinu ranije.

U septembru je iz Elektroprivrede BiH (Jedna od dvije državne elektroenergetske kompanije u FBiH) najavljen model po kojem će cijena struje za prosječnu potrošnju ostati ista, dok bi ona prekomjerna bila dvostruko skuplja.

Pojašnjeno je da će građani koji se žele grijati na struju najprije morati platiti povećanje priključne snage u svom domaćinstvu.

U Republici Srpskoj su od 1. januara na snazi nove cijene električne energije za domaćinstva.

(Klix/Mondo)