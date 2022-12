Direktor Regulatorne komisije "objasnio" kako se obračunava struja u RS (VIDEO)

Direktor Regulatorne komisije Vladislav Vladičić, odlučio je da to "pojednostavi" zbunjenim građanima u Srpskoj kako će se od januara obračunavati struja.

Iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, građanima su prilikom objave informacije o poskupljenju pojasnili da se ukidaju ljetna i zimska tarifa i da će obračun biti jedinstven tokom čitave godine, kao i da su utvrđena tri praga po kojima će se obračunavati cijena elektične energije.

"Kako se to obračunava, pa jednostavno. Tako što se to podijeli sa dva. 250 se..po 250 jeftine i 250 skupe do 500. I 150 ove manje i 150 više od 500. Znači 300 će ući u kategoriju iznad 500 kilovat sati, a do 500 znači dva puta po 250 daju dvjesto petsto.. Znači potošnja između manje i veće, ako je odnos 40-60, 30-70, svaki odnos se preračunava prema toj formuli”, objasnio je Vladičić.