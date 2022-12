Plan jedinstvena tarifa u Srpskoj: Ista cijena struje i ljeti i zimi

Republička komisija za energetiku (RERS) iduće sedmice odlučuje o cijeni struje za domaćinstva u Srpskoj, a za sada je plan da bude uvedena jedinstvena tarifa, odnosno da ne bude više zimskog i ljetnog obračuna potrošnje električne energije.

Izvor: Shutterstock

Kako saznaje “Glas Srpske”, komisija je prošle sedmice usvojila Prijedlog tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže, koji je u petak objavljen i u “Službenom glasniku” i istog dana stupio je na snagu. Tim dokumentom definisano je da do 500 potrošenih kilovata prilikom obračuna struje domaćinstva plaćaju po jednoj cijeni, odnosno od 501 do 1.500 kilovata po drugoj, a od 1.501 po trećoj. Idući korak je, navode u RERS-u, odlučivanje o mrežarini i cijeni javnog snabdijevanja.

Taj dokument, kako saznajemo, trebalo bi da se nađe pred članovima RERS-a 15. decembra. Nakon toga i taj dokument trebalo bi da bude objavljen u “Službenom glasniku” i plan je da bude u primjeni od početka iduće godine.

Pojedini članovi RERS-a navode da je već sada izvjesno da će biti usvojena jedna tarifa na sjednici u četvrtak te da će ona biti na snazi tokom čitave godine.

"Ta tarifa važiće kako za januar i februar, tako i za jun i jul, kao i za sve ostale mjesece u godini. To će sigurno uticati na to da će tokom ljeta domaćinstva imati veće račune, jer je prethodnih godina struja bila jeftinija od aprila do oktobra. Možda bude i nekih promjena, ali čisto sumnjamo. Svi su trenutno za ovu varijantu", navode u RERS-u.

Predsjednik RERS-a Vladislav Vladičić potvrdio je “Glasu” da bi iduće sedmice trebalo da zasjeda komisija, jer je nakon usvajanja blok tarifa potrebno donijeti i odluku o cijena mrežarine i struje.

"Još razmatramo šta i kako. Zanoćimo sa jednim brojem, a ujutru se probudimo sa drugim. Uprkos tom vijećanju neće doći do većih promjena na računima. Pojedini će platiti četiri, pet maraka više, odnosno isto toliko pojedina domaćinstva manje. Oni koji troše više od 1.500 osjetiće najveće promjene na računima", navodi Vladičić i dodaje da do 500 kilovat-sati struje troši nešto više od 70 domaćinstava u RS.

Prema računici iz RERS-a onim domaćinstvima koja potroše 500 kilovata struje računi bi od Nove godine trebalo da budu 67,57 maraka bez PDV-a, a ona domaćinstva koja troše oko 700 kiklovata imaće isti i decembarski i januarski račun. Najveće promjene na računima osjetiće ona domaćinstva koja troše više od 1.500 kilovata struje.

Odustajanje od peleta

Veliki broj građana Srpske je zbog poskupljenja peleta i drveta za ogrev prešao na grijanje na struju i oni bi zbog toga mogli da troše najviše struje i samim tim plaćaju i najveće račune od iduće godine.

U banjalučkoj “Elektrokrajini” ranije su naveli da je od 7.000 stambenih jedinica do oktobra više od 3.500 prešlo na struju, a taj trend biće nastavljen.

(Glas Srpske)