Noću i vikendom: U Srpskoj ostaje "jeftina struja"

Građani Srpske će od 1. januara naredne godine i dalje imati takozvanu jeftinu struju u periodu od 22 do šest časova tokom zimskog računanja vremena te od 23 do sedam sati ujutro u ljetnom, ali i u danima vikenda neprekidno od petka uveče do ponedjeljka ujutro.

Izvor: Shutterstock

Potvrdio je ovo za “Glas Srpske” direktor Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS) Vladislav Vladičić, pojašnjavajući kako će cijena ove takozvane jeftine struje - manjeg dnevnog tarifnog stava (MT) u navedenom periodu biti duplo niža od uslovno rečeno cijene skupe struje - većeg tarifnog stava (VT), ali i da će vrijednost i jedne i druge varirati i zavisiti od konačne potrošnje, odnosno uvedenih tarifnih cjenovnih pragova.

"Žao mi je što je ova stavka ostala nepojašnjena tokom prošle sedmice kada je saopštena odluka o korigovanju cijena električne energije domaćinstvima. Mislim da se radi o značajnoj stvari, koja će se sigurno obradovati mnoge", istakao je Vladičić.

Kako je pojasnio, prema usvojenoj odluci o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Srpskoj, građani koji mjesečno potroše do 500 kilovata električne energije od 1. januara naredne godine jedan kilovat plaćaće po cijeni od 0,0655 maraka, a u noćnim satima i vikendom utrošena struja će im se obračunavati po duplo manjoj tarifi - 0,0328 maraka.

Domaćinstvima koja utroše više od 500, a do 1.500 kilovata struja će se obračunavati po cijeni od 0,11, odnosno 0,551, dok će onima koji “prekrdaše” (više od 1.500 kilovata) skupa struja biti 0,2425, a takozvana jeftina tokom noći i vikendom 0,1213 maraka po jednom utrošenom kilovatu.

Podsjećanja radi, RERS je tokom prošle sedmice odlučio da prihvati zahtjev “Elektroprivrede Srpske”, odnosno njenih zavisnih proizvodnih preduzeća te se od početka naredne godine ukida ljetni i zimski obračun električne energije. Struja će od početka 2023. godine biti plaćana po jedinstvenoj tarifi, a visina računa će zavisiti od krajnje potrošnje, odnosno uvedenih cjenovnih pragova.

Domaćinstva koja potroše više od 500, odnosno 1.500 kilovat-sati, prvih 500 će plaćati po jednoj, prvoj tarifi, a ostatak po drugoj ili trećoj, u zavisnosti od količini utrošene struje. Nakon toga se podvlači crta, sabira i dobija konačan iznos za plaćanje, koji čini i fiksni dio u iznosu od 12,93 marke (mrežarina).

Oni koji su do sada trošili manje od 500 kilovat-sati mjesečno nemaju razloga za pretjeranu brigu, jer će njihovi novi računi od 2023. biti veći za oko pet maraka u odnosu na dosadašnje koje su plaćali po zimskoj tarifi, dok bi domaćinstvima koja recimo potroše 1.800 kilovata, prema novim pravilima igre, novi računi mogli biti veći za 70 i više maraka, u odnosu na još važeći zimski obračun struje u Srpskoj.

(Glas Srpske)