Kutle: Kamate u BiH podizane četiri puta, građani i dalje dižu kredite da bi riješili stambeno pitanje

Banke u BiH i dalje podižu kamatu samo na kredite ako je ugovorena promjenljiva kamata u euriboru, a s obzirom na to da imamo višak likvidnosti, kamata na depozite se još nesrazmjerno malo podiže, tako da i uticaj na inflaciju nije kompletan.

Rekao je to za "Glas Srpske" predsjednik Udruženja banaka BiH Berislav Kutle i dodao da je Evropska centralna banka (ECB) podigla kamatnu stopu na depozite krajem drugog mjeseca, te da to planira i na narednoj sjednici u martu, jer monetarnim mjerama još nisu uspjeli dovesti inflaciju do željenog nivoa, a jasno je da to i neće biti moguće samo tim mjerama.