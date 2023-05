Propala još jedna američka banka: Treći veliki bankrot za dva mjeseca

Propala je američka banka "First Republic", čiju će imovinu sada preuzeti JP Morgan.

Treća američka banka je bankrotirala za dva mjeseca, a to je druga najveća propast neke banke u Americi. Propala je banka "First Republic", čiju će imovinu sada preuzeti JP Morgan. JP Morgan je postigao dogovor sa regulatorima o preuzimanju "značajne većine" imovine "First Republic", uključujući 173 milijarde dolara zajmova.