Prošla sezona slava: Prasići duplo jeftiniji nego prije dva mjeseca

Nakon što su prošle sezone slava i praznika i cijene prasića u Srpskoj su pale, i to za čak 50 odsto, pa tako sada kilogram prasetine žive vage košta oko šest KM.

Prema riječima sagovornika Nezavisnih novina, velika je vjerovatnoća da će se takve cijene održati tokom cijelog ljeta.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera RS, za ovaj list je kazao da je jedan od razloga što su cijene prasadi niže i to što je pala kupovna moć građana.

"Prasići su sada od šest do sedam KM. Nema kupovne moći, nastao je post, a znamo da je u nekom periodu cijena prasića išla i do 12 KM, dok je sada 50 odsto niža cijena u odnosu na period oko Nove godine i pred Prvi maj i slavu. No i tada su šverceri uzimali od nas po šest KM, ali su prodavali po duplo višoj cijeni", pojašnjava Banjac.

Kako naglašava, ipak uvozna cijena najviše diktira koliko će koštati prasetina kod nas.

"Skup je život. Ove godine nema bašta, rod je prepolovljen, sve je podbacilo, a za svojih 60 godina ne pamtim da nema ni luka u bašti. Žao mi je naroda sa malim primanjima i penzionera, jer će teško preživjeti", naglasio je Banjac.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara RS ističe da cijenu diktira i kvalitet mesa, odnosno da li su svinje, tj. prasad za tov ili klanje.

"Što se tiče tovnih svinja, njihove cijene se kreću po 4,5 KM, a cijena tovljenika je u blagom porastu, dok je cijena prasadi donekle u padu. Smanjena je tražnja domaće prasadi za ubacivanje u tov, i to je nešto što je uticalo na slabiju potražnju. Pravilo kaže, jeftino žito, skupe svinje, pa vidjećemo da li će se taj trend nastaviti", naglasio je Maljčić.

On ipak očekuje da će u narednom periodu biti blagi rast cijena te je, kako navodi, moguće da će se cijena prasadi kretati od sedam do osam KM, a tovljenika od 4,5 do pet KM.

"Sve to zavisi od tržišta Evropske unije, međutim, vidimo da se tamo smanjuje proizvodnja i da raste cijena polutke, što nam govori da će i kod nas doći do laganog poskupljenja tovnih svinja", kazao je Maljčić.

I Lazo Šešić, direktor "Mesnica kod Laze" iz Banjaluke, potvrđuje da je je pala cijena prasića.

"Cijene se smanjuju jer nije sezona prasića, odnosno prošle su slave i praznici. Inače, pale su cijene prasadi i jagnjadi, pa su sada oko sedam KM, a ako su teži od 30 kg, tada se mogu kupiti i za 6,5 KM. Junad su sada 6,2-6,5 KM, a telad žive vage su 12 do 13 KM", rekao je Šešić za "Nezavisne novine".

Podsjećamo, u aprilu su cijene prasića išle do 10, pa i do 12 KM po kilogramu, a tako visoku cijenu su, prema riječima poljoprivrednika, diktirali preprodavci.

Bijeljinska stočna pijaca (cijena po kg)

Jagnjad 7,5-8 KM

Krmače 3-3,3 KM

Ovce 3 KM

Prasad 6-6,4 KM

Svinje u klasi 4-4,8 KM

Svinje van klase 4-4,2 KM

