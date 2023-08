Udar na džep: Stiže novo pokupljenje goriva u Srpskoj

Gorivo će na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednim danima poskupjeti za dodatnih do osam feninga po litru, poručili su iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Time se talas poskupljenja benzina i dizela nastavlja, budući da je ovaj trend prisutan već duže vrijeme.

Iz Grupacije, međutim, tvrde da su domaći distributeri jednostavno bili prinuđeni da prate negativne globalne naftne trendove i usklađuju ih sa svojim cijenama, ugrađujući svoje marže, koje, kako tvrde, "ne prelaze 25 feninga po jednom litru".

"S obzirom na to da su trenutne nabavne cijene benzina 95 oko 2,16, a dizela 2,18 maraka, u narednih nekoliko dana sigurno treba očekivati novi rast cijena goriva na domaćim pumpama. Kada domaći distributeri na ove nove rafinerijske cijene dodaju troškove transporta i PDV-a, te svoju maržu, prostom matematikom dolazi se do toga da bi gorivo kod nas trebalo da ponovo poskupi za pet do osam feninga, odnosno da bi cijena mogla ići na 2,85 maraka po jednom litru, pa možda i na 2,88", kaže za "Nezavisne novine",Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije.

Do ovog poskupljenja će, kako dodaje, gotovo sigurno doći, jer domaći distributeri "ne mogu ugroziti svoje poslovanje".

"Kada su u pitanju neke dugoročnije prognoze, vrlo je teško praviti bilo kakve procjene, jer se pokazalo da globalno tržište energenata u posljednje vrijeme reaguje bukvalno na sve. Posljednjih nekoliko sedmica, pa i mjeseci, primjetan je manjak benzina i dizela na tržištu, do kojeg je došlo zbog deficita na Mediteranu i sezonskog efekta. Šta će biti u oktobru ili novembru, teško je reći i predvidjeti", ističe Savić.

Iz Inspektorata kažu da republička tržišna inspekcija kontinuirano kontroliše formiranje cijena goriva i pridržavanja Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata.

"U ovoj godini izvršeno je 113 kontrola formiranja cijena tečnih naftnih derivata, od čega je 11 bilo sa utvrđenim nepravilnostima, jer se trgovci nisu pridržavali propisanih marži prilikom formiranja cijena. Po tom osnovu izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 165.000 KM", rekao je Radivoje Gavrić, glavni republički tržišni inspektor.

Takođe, kako je dodao, zbog drugih vrsta nepravilnosti, koje su se odnosile na vođenje poslovnih knjiga i evidencija i slično, benzinskim pumpama izrečene su i kazne u iznosu od 26.400 KM.

"Republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontrolama formiranja cijena, pratiti stanje na terenu i prilagođavati svoj rad kako to situacija bude zahtijevala", kaže Gavrić.

Podsjetimo, trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima pomenutom uredbom propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata.

Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

