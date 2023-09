Forto: Srbija i BiH zajedno apliciraju za rekonstrukciju pruge Sarajevo-Beograd

BiH i Srbija će vrlo brzo aplicirati prema Evropskoj komisiji za finansiranje rekonstrukcije željezničkog koridora od Sarajeva prema Beogradu, izjavio je danas u Sarajevu ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je rekao da je nakon sastanka sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goranom Vesićem u toku priprema aplikacije prema Evropskoj komisiji kako bi se dobilo 40 ili 50 odsto sredstava za finansiranje tog projekta.

"Suštinski bi na taj način povezali Sarajevo i Beograd, a ono što je nama ključ jeste povezivanje BiH sa ostatkom Evrope putem željezničkog Koridora `Pet ce`, ali i obnova koridora koji ide od Novog Grada, Banjaluke, kroz Doboj, Tuzlu, Zvornik i dalje prema Srbiji", naveo je Forto.

On je objasnio da su to koridori koje treba uraditi i to po evropskim standardima, što podrazumijeva minimalnu brzinu od 120 kilometara na čas za kargo i putnički prevoz.

"Dok to radimo, potrebno je da otvorimo i nove projekte poput nečega što je ucrtano u TEN-T (transevropskoj) mreži Evropske komisije, poput pruge Čapljina-Nikšić i dalje prema Albaniji", rekao je Forto novinarima.

Prema njegovim riječima, to su projekti na koje se Evropa već oslanja, a namjera je da se i BiH tome pridruži i sustigne ostatak Evrope.

"Zanavljanje željezničke infrastrukture spor je i težak proces, nakon čega može slijediti liberalizacija tržišta, to je budućnost i bez toga nema opstanka", zaključio je Forto.

Forto je danas učestvovao u radu Međunarodne konferencije logistike u BiH koju je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH.

(SRNA/MONDO)