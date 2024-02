Prepucavanja zbog poskupljenja: "Neka Vlada RS ili Ranka Mišić otvore pekaru"

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić kaže da je povećanje minimalca uticalo na poskupljenje pekarskih proizvoda, a da Vlada RS može da se bavi maržama ali ne može cijenama. Vlada RS najavljuje izmjenu uredbi da spriječi "zaobilaženje propisa".

Komentarišući kritike iz Vlade RS o cijenama proizvoda i najave pojačanih kontrola prvi čovjek Udruženja pekara RS i Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić je poručio Vladi Srpske da otvori pekaru pa da pravi i prodaje hljeb po cijeni po kojoj hoće.

"Ne treba se baviti ograničavanjem marže, neka otvore pekaru i prodaju hljeb pošto hoće. Marža nikada nije bila pod znakom pitanja, koliko god odrede maržu neka ona bude toliko. Država se može baviti maržama, ali ne može cijenama. Kada pravimo hljeb, ne gledamo na koji je ograničena marža, već pravimo onaj koji ljudi hoće da kupe", rekao je "Glasu Srpske" Trivić.

Naglasio je da oni ne utiču na to šta će trgovac naručiti, niti određuje trgovac šta će kupac kupiti.

Okidač za najnovija poskupljenja u pekarama, navodi Trivić, je rast najniže plate, jer je, kako navodi, učešće radne snage u proizvodnji pekarskih proizvoda 35 odsto.

"Ako je Vlada podigla minimalac za 30 odsto, mi plate radnicima moramo povećati za deset do 15 odsto. Odluku o povećanju pekarskih proizvoda je donijela Vlada odlukom o povećanju minimalca", poručio je Trivić.

Naglasio je da je cijena hljeba različita od grada do grada te da on košta u najvećem gradu Srpske od 1,80 do 2,30 maraka.

"Nemamo ujednačene cijene. Niko nikoga nije ograničio i dogovorio se. Nije mi uopšte jasno zašto se Vlada bavi hljebom. Onome kome je preskupo, pravi hljeb kod kuće", zaključio je Trivić i najavio da bi njihovi proizvodi u idućim mjesecima mogli poskupjeti za oko pet odsto.

Trivić je na društvenoj mreži "Iks" komentarisao objavu predsjednice Saveza sindikata RS Ranke Mišić na kojoj su šnite domaćeg hljeba.

"Ranka otvara pekaru, sada nemamo više problema sa cijenama", napisao je on.

Šulić: "Pekari izbjegavaju da prave i prodaju taj hljeb"

Uredbom o ograničavanju marži Vlade RS na osnovne životne namirnice ograničena je marža na određenu vrstu hljeba.

"Riječ je o hljebu od 600 grama od brašna tip 500. Međutim, na terenu smo primijetili da pekari vješto izbjegavaju da prave i prodaju taj hljeb", rekao je ministar trgovine i turizma Denis Šulić.

Tvrdi da pekari dodaju određene aditive ili sa druge strane dodaju, odnosno smanjuju gramažu samo da ne bi pravili i prodavali hljeb na koji je ograničena marža.

"Iz tog razloga izmijenićemo postojeću uredbu da bismo stali u kraj malverzacijama pekara. Do kraja ove sedmice naš nacrt predloženih rješenja biće na stolu premijera Srpske Radovana Viškovića, a nakon toga sa relevantnim stručnjacima iz različitih oblasti raspravljaćemo o našem prijedlogu za izmjene pomenute uredbe", rekao je Šulić, koji očekuje da do kraja ovog mjeseca Vlada RS usvoji izmijenjenu uredbu "da bi riješili problem zaobilaženja propisa koji su trenutno na snazi".

