Pale: Zbog rasta minimalca poskupljuje voda

Odbornici Skupštine opštine Pale dali su danas saglasnost za poskupljenje cijene vode od 25 odsto, te usvojili zaključke koji se odnose na izgradnju filterskog postrojenja za prečišćavanje vode.

Izvor: Shuterstock

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je u posljednjih 10 godina voda poskupjela samo jednom i da je lokalna zajednica mogla da interveniše i pomogne preduzeću "Vodovod i kanalizacija" sa oko 6OO.OOO KM, ali da to ne bi značajno uticalo ni na šta jer je potrebno iznaći sredstva da preduzeće opstane i zato je donesena odluka o povećanju cijene vode.

"Na kraju smo došli do zaključka da je voda usljed padavina mutna i da je najbolje izgraditi filtersko postrojenje za prečišćavanje", izjavio je Jugović novinarima nakon sjednice Skupštine opštine, prenosi Srna.

On je dodao da su današnjim zaključkom zaduženi načelnik i nadležno odjeljenje da pripreme projektnu dokumentaciju za izradu filterskog postrojenja za prečišćavanje vode na sabirnom rezervoaru izvora Vrelo Miljacke i Vrelo Vlahovići.

Prema njegovim riječima, u budžetu za narednu godinu planirana su sredstva za izgradnju ovog postrojenja koja će iznositi najmanje 1.5OO.OOO KM.

"Donesen je i zaključak da se formira komisija koja će obići sva preduzeća čiji je osnivač opština, izvršiti reviziju ekonomske opravdanosti povećanja cijena, ali i mogućnosti stvaranja dodatnih prihoda kako bi ta prduzeća bila održiva, likvidna i da ne zavise od opštine koja neće biti uvijek u mogućnosti da ih finansira", istakao je Jugović.

Direktor preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pale Dejan Kojić naveo je da je cijena vode iznosila O,92 feninga po metru kubnom, a sada će biti 1,15 KM, te da su se na ovo odlučili zato što se duži period povećavaminimalna cijena rada u Republici Srpskoj.

"Minimalac je 2O17. godine bio 395 KM, a sada iznosi 9OO KM, što znači 5O5 KM po radniku više, a naše preduzeće ima više od 7O odsto radnika na minimalcu. Samim tim i topli obrok je rastao, plus porezi i doprinosi na sve to, pa smo na broj radnika koji ima minimalnu platu došli do uvećanja rashoda od 450.000 KM", objasnio je Kojić i dodao da je u preduzeću zaposlen 1O1 radnik.

Jedna apoteka dežurna svake nedjelje

Predsjednik Skupštine opštine Pale Stefan Stajčić rekao je da je na današnjoj sjednici donesena i odluka koja se tiče radnog vremena apoteka nedjeljom, s obzirom na to da Pale do sada nisu imale dežurnu apoteku.

"Naši sugrađani bili su primorani da u hitnim slučajevima u nabavku neophodnih lijekova idu u Istočno Srajevo i Sarajevo. Ovom odlukom predvidjeli smo da po jedna apoteka bude dežurna svake nedjelje mimo redovnog radnog vremena. Biće dužni da istaknu broj dežurnog radnika za taj dan koji će u slučaju hitnih apotekarskih usluga doći, otvoriti apoteku i izdati neophodne lijekove", objasnio je Stajčić.

On je naveo da će opština napraviti raspored dežurnih apoteka za svaku nedjelju u godini koji će biti istaknut na Domu zdravlja, Hitnoj medicinskoj pomoći, na svim apotekama u lokalnoj zajednici i na sajtu opštine.

Igor Ikonić iz Kluba odbornika SNSD-a rekao je da oni nisu bili za dodatne namete građanima kada je riječ o cijeni vode, ali su željeli da zaštite egzistenciju 1O1 radnika u preduzeću "Vodovod i kanalizacija" i zato su podržali povećanje cijene vode.

Klub odbornika SDS-a bio je protiv povećanja cijene vodosnabdijevanja jer, kako kažu, nisu navedeni stvarni razlozi, a povećanje minimalca nije prouzrokovalo tešku situaciju u ovom preduzeću, ali su podržali zaključke u vezi sa izradom filterskog postrojenja i formiranjem komisije za analizu ekonomske opravdanosti cijena u svim preduzećima na Palama čiji je osnivač opština.

(MONDO)