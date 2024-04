Direktor Agencije za bankarstvo o gašenju računa: Banke imaju pravo da raskinu odnos, klijent pravo da pokrene postupak

Nakon nedavnih izjava američkih zvaničnika koji upozoravaju banke da mogu naići na probleme ukoliko sarađuju sa određenim klijentima, pritisak na bankarski sektor u Republici Srpskoj je pojačan.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, ističe ozbiljnost situacije naglašavajući primjer Sber banke Banjaluka, koja se našla na sankcionim listama zbog sukoba u Ukrajini. Kao rezultat, banka je suočena sa gubitkom korespondentnih banaka, što je dovelo do značajnog odliva sredstava. Zahvaljujući intervenciji, banka je spašena od propasti, čime je sačuvana stabilnost finansijskog sektora Republike Srpske.

Šuput naglašava važnost održavanja stabilnosti finansijskog sektora kako bi se osigurala stabilnost budžeta i Vlade. Ističe da je Zakon o unutrašnjem platnom prometu precizno definisao uspostavljanje i prekid poslovnih odnosa, pridržavajući se principa zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, objavila je ATV.

Kako dodaje, svaki ugovor između banke i klijenta precizno definiše prava i obaveze, dok Zakon o obligacionim odnosima pruža osnovu za zaštitu klijenata u slučaju povreda.

"Prava banke su da zasnuje i raskine taj odnos", rekao je Šuput.

Šuput je pojasnio da je u ovoj situaciji glavni Zakon o obligacionim odnosima.

"To je zakon na koji treba klijent da se osloni, nije bitno da li su to pravna ili fizička lica. Ukoliko klijent smatra da je došlo do povrede prema Zakonu o obligacionim odnosima, on ima pravo da pokrene svoju zaštitu", rekao je Šuput.

(Mondo)