Direktor Zavoda za statistiku RS: Rast BDP-a u Srpskoj pokazuje kontinuitet

Trinaest kvartala uzastopno imamo rasta BDP-a i to pokazuje kontinuitet, rekao je Darko Milunović, direktor Republičkog zavoda za statistiku, gostujući u Jutarnjem programu RTRS.

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju 2024. godine iznosio je 2,9 odsto. To je jedan od boljih rezultata od nastanka Republike Srpske.

"Kada pogledamo trećinu godine ali i širi kontekst, možemo zaključiti da se kompletna privreda Republike Srpske i te kako stabilno kreće. Imali smo poteškoće izazvane kovidom, pa energetsku krizu, krizu u transportu, potom i globalna dešavanja i previranja koja se odražavaju na sve", istakao je Milunović.

Navodi da ovakve brojke demantuju one koji priželjkuju bankrot Republike Srpske.

"To je medijski spin. Treba se držati činjenica i to je jedini ispravan put. Za nijansu bolji kvartal ima Srbija, međutim, imamo bolji od Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Najveći realan rast BDP zabilježen je u finansijskom sektoru, i on je povukao sve ostale oblasti", naglasio je Milunović.

Takođe je pojasnio da je inflacija je usporila sa svojim rastom.

"U Srpskoj je inflacija 2,5 odsto na godišnjem nivou. U Srbiji i Crnoj Gori je oko pet odsto, u ostalim zemljama u okruženju između tri i četiri odsto, što pokazuje da je naša brojka dobra", zaključio je Milunović.

