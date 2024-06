"Burger King" dolazi u Banjaluku!

Svjetski poznat brend brze hrane "Burger King" najavio je otvaranje restorana u Banjaluci.

Izvor: BURGER KING

Osnovan 1954, "Burger King" je globalni lanac restorana brze hrane, poznat po kvalitetu hrane i po tome što jedino tamo možete dobiti kultni "Whooper na žaru", saopšteno je iz kompanije.

" Home of the Whopper će uskoro otvoriti svoja vrata u Banjaluci, gdje će gosti moći da probaju čuvene ukuse brenda i proizvode visokog kvaliteta, koji se služe s ljubavlju i pažnjom u moderno i minimalistički koncipiranim restoranima, čija udobodnost otvorenog prostora čini da se svi osjećaju dobrodošli. 'Burger King' je drugi najveći lanac brze hrane s hamburgerima na svijetu. Originalni Home of the Whopper, 'Burger King' sistem posluje u više od 18.600 lokacija, u više od 100 zemalja u svijetu", navodi se u saopštenju.

Skoro 100 posto "Burger King" restorana su u vlasništvu i pod upravom nezavisnih franšiza, od kojih su mnoge porodični biznisi koji su u poslu decenijama. Za više informacija o brendu "Burger King", posjetite web stranicu brenda Burger King ili ih pratite na Facebooku i Instagramu.

U oktobru prošle godine "Burger King" otvorio je restoran u Sarajevu.

(MONDO)