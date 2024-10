Srbija gasi i "konzervira" dvije stare termoelektrane, biće spremne ako zatreba

Elektroprivreda Srbije (EPS) je krenula u zatvaranje dvije najstarije termoelektrane, "Kolubare A" i "Morave".

Najstarija termoelektrana, "Kolubara A", ima snagu 271 megavat. Izgrađena je prije gotovo sedam decenija u okviru rudarskog basena Kolubara.

"Morava" u Svilajncu, manje je snage, ali sa mogućnošću da sagorijeva različite vrste uglja i u pogonu je više od pola vijeka.

"Analize predstavljaju samo prvi korak u jednom dugom procesu i treba da nam pokažu, sa jedne strane, na koji način i koje aktivnosti treba da sprovedemo da bismo sproveli konzervaciju vitalnih dijelova postrojenja", kaže izvpšni direktor za investicije i razvoj u EPS-u Aleksandar Jakovljević za RTS.

Objašnjava da, sa druge strane, analize treba da pokažu koje su mogućnosti da se postojeće lokacije iskoriste.

"U tom smislu EPS već radi na pripremi investiciono tehničke dokumentacije da se na lokacijama termoelektrana `Kolubara` i `Morava` izgrade solarne elektrane", objašnjava Jakovljević.

Tim aktivnostima Srbija ispunjava obaveze iz Pariskog sporazuma i usklađuje sa zahtevima EU o smanjenju sve skuplje proizvodnje električne energije iz uglja i plaćanju taksi za zagađenje.

Stručnjak Saveza energetičara Željko Marković kaže da su zbog preuzetih obaveza za smanjenje emisija šetenih gasova ugrađivani prečišćivači gasova i sistemi za odsuporavanje.

"Za one elektrane za koje to nije isplativo smo izabrali tzv. 'optaut' mehanizam. Taj 'optaut' mehanizam znači da ćemo imati 20.000 sati rada za te elektrane do 2023. godine", rekao je Marković.

Objašnjava da je "optaut" izabran za "Kolubaru" i za termoelektranu "Morava". Marković je pojasnio da će, zato što im je istakao rok, te termoelektrane biti konzervirane.

Program menadžer za energetiku u Misiji EU u Srbiji Gligo Vuković objašnjava da je to prva mjera koju koristi EU u cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, ali i smanjenje emisije štetnih gasova za 55 odsto do 2030. godine.

"S tim u vezi potpuno je nekompatibilno imati intezivnu upotrebu uglja u ovakvim okolnostima. Srbija je u tom smislu donijela odluku da do 2030. procenat električne energije iz obnovljivih izvora ne bude manji od 45 odsto i da bude bude klimatski neutralna do 2050. godine", istakao je Vuković.

Konzervacija je rješenje za termolektrane kojima je prošao radni vijek i daje im "status rezerve" u elektroenergetskom sistemu.

Željko Marković pojašnjava da, kada su termoelektrane konzervisane, one ne rade.

"Ako ulaze u sistem strateške rezerve, onda takva elektrana ne radi i ne proizvodi, ali je spremna da uđe brzo u proizvodnju kada imamo problem sa nestašicom električne energije", naglašava stručnjak iz Saveza energetičara.

I pojedine članice EU koje su se odrekle ili najavile smanjenje upotrebe uglja, zbog nestašica i skupog uvoza struje, ugašene termoblokove ponovo su vraćale u pogon.

