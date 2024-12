Bundesbanka: Njemačka ekonomija slabi, iduća godina još gora

Bundes banka je upozorila da će sljedeća godina biti još gora za njemačku privredu.

Nije bila dobra godina za njemačku privredu, a mala je vjerovatno da će 2025. biti mnogo bolja, saopštila je danas Deutsche Bundesbank. Njemačka centralna banka smanjila je svoju prognozu rasta za sljedeću godinu na 0,2 odsto, sa 1,1 odsto koliko je predviđala u junu.

Takođe, sada očekuje blagi pad privrede ove godine, za 0,2 odsto, dok je ranije očekivan rast od 0,3 odsto.

"Njemačka privreda se ne bori samo sa stalnim ekonomskim problemima, već i sa strukturnim problemima", rekao je predsjednik Bundesbanke Joakim Nagel, koji je takođe upozorio da je njemačka privreda, koja u velikoj mjeri zavisi od izvoza, posebno osjetljiva na rastući rizik od protekcionizma širom svijeta.

Najveća nezaposlenost u posljednje četiri godine

Bundesbanka je istakla da tržište rada, za koje se ranije očekivalo da će podržati oporavak nakon pandemije, sada takođe vidno slabi. Nezaposlenost je već na najvišem nivou u posljednje četiri godine, 6,1 odsto radne snage, a talas najava otpuštanja u proizvodnom sektoru, prije svega u automobilskoj industriji, posebno u Folksvagenu, zabrinuo je političku klasu i poljuljao povjerenje potrošača.

"Poslije mnogo godina veoma povoljnih pokazatelja na tržištu rada, ovo pogoršanje djeluje posebno primjetno", navodi se u izvještaju Bundesbanke, koji predviđa dalji pad zaposlenosti tokom zime.

Trampove tarife su problem

Bundesbanka je dio svog izvještaja posvetila prijetnji trgovinskim carinama sa svog najvećeg izvoznog tržišta, Sjedinjenih Američkih Država.

On je upozorio da će njemačka ekonomija "vjerovatno pretrpeti značajnu štetu" ako administracija Donalda Trampa nastavi sa opštim tarifama, kao što je obećano. Procjenjuje se da bi to moglo da smanji bruto domaći proizvod između 1,3 i 1,4 odsto do 2027. godine.

