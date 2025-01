Carinski ratovi: Tramp najavio nove tarife za robu iz EU, stigao odgovor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je jutros da će uvesti carine na robu iz Evropske unije i Kine.

Izvor: Shutterstock

"Evropska unija nam nanosi veliku štetu. Zato će biti pogođeni carinama. To je jedini način... da dođemo do pravičnosti", rekao je američki predsjednik.

On je, takođe, naveo da njegova administracija razgovara o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto na robu uvezenu iz Kine, počevši od februara.

Trgovinski bilans predstavlja poseban problem za Trampa, jer je EU imala suficit u robnoj razmjeni sa SAD 2023. godine, ali deficit usluga u istom periodu, navodi CNBC.

EU je 2023. godine izvezla u SAD robu u vrijednosti od više od 502 milijarde evra, dok je njen uvoz iz SAD bio vredan više od 340 milijardi evra, što je rezultiralo suficitom, prema podacima Evropske komisije.

EU: Odgovorićemo proporcionalno

Evropska unija će na proporcionalan način odgovoriti na sve carine koje bude uveo američki predsjednik Donald Tramp, izjavio je danas komesar EU za ekonomiju Valdis Dombrovskis.

"Ako postoji potreba da odbranimo naše ekonomske interese, mi ćemo odgovoriti na proporcionalan način", rekao je Dombrovskis za televiziju CNBC na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu, u Švajcarskoj, prenosi Politika.

On je dodao da je EU spremna da brani svoje "vrijednosti, interese i prava ukoliko to bude neophodno".

Dombrovskis je istakao da su SAD i Evropa strateški saveznici i da im je važno da sarađuju, i na geopolitičkom i na ekonomskom planu, a da bi globalni rast mogao da trpi ako ekonomski odnosi između Vašingtona i Brisela budu narušeni.

"Važno je održati ovaj trgovinski i investicioni odnos jer bi došlo do globalne ekonomske fragmentacije i postoji realan rizik da se to dogodi, a MMF procjenjuje da bi to značilo smanjenje svjetskog BDP-a do sedam odsto", rekao je Dombrovskis.

