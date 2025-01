Ministarka Vidović: Za sve ima para, Marfi laže o zaduženjima Srpske

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Srpska ima izvore finansiranja za najavljena povećanja plata svih budžetskih korisnika.

Izvor: RTRS/screenshot

"Nikada ništa nismo izigrali. Imamo izvore finansiranja za ono što smo predložili. Nije to malo, povećanje plata svih budžetskih korisnika. Najveće povećanje dobilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i iznosi 175 miliona KM više nego što smo planirali u budžetu", istakla je Vidović.

Govoreći o najavljenom povećanju plata policiji Srpske, Vidovićeva je rekla da Srpska time vraća 30 odsto policiji, koje je nekada imala na osnovu uslova rada, i daje povećanje od 10 odsto, kao i ostalim budžetskim korisnicima.

"Za to povećanje u policiji treba nam 58 miliona KM za devet mjeseci ove godine", istakla je Vidovićeva.

Ona je navela da je Srpska za 2025. godinu projektovala povećanje prihoda od 7,5 odsto, a rashoda za šest odsto.

"Na kraju decembra nije bio nijedan stanovnik Republike Srpske, koji je trebao dobiti nešto iz budžeta, da to nije dobio. Sve je izmireno", naglasila je Vidovićeva.

Ona je rekla da za predviđeno povećanje plata postoji nekoliko izvora, te da je tačno izračunato koliko može biti veći prihod, ušteda po određenim stavkama i došlo se do cifre za povećanje plata.

"Ako posmatramo prethodni period, svaka godina je bila u smislu da se ide više u povećanje kapitala, a manje u lična primanja. Ne možemo više tako, moraćemo dio kapitala prebaciti i na plate, moramo dizati standard ljudi", rekla je Vidovićeva, navodeći da će to biti učinjeno povećanjem minimalne plate.

Ona je pojasnila da će se tim povećanjem smanjiti siva zona, te dodala da je visina poreza i doprinosa u Srpskoj najmanja u odnosu na okruženje.

"Kod nas je porez na dohodak na platu osam odsto, što nema nijedna zemlja u okruženju", rekla je Vidovićeva za RTRS, navodeći da Srpska ima i vrlo nizak porez na dobit što je, takođe, veoma pozitivno za poslodavce.

Vidovićeva je rekla da će januarska penzija u Srpskoj biti veća za šest odsto u odnosu na prošlu godinu.

"S obzirom na to da smo predložili povećanje plata od aprila za sve budžetske korisnike, odmah smo pravili projekciju kako ćemo malo korigovati penzionere, i onda smo rekli da će se od avgusta penzije povećati za još tri odsto na tih šest odsto", rekla je Vidovićeva.

Ministarstvo finansija, ističe ona, predvidjelo je da će u 2025. godini prikupiti 1,6 milijardi KM doprinosa za penzije, za ove namjene biće isplaćeno dvije milijarde KM, a sve što nedostaje od doprinosa biće dotirano iz budžeta.

Vidovićeva je navela da će iz budžeta predsjednika Republike Srpske u ovoj godini biti obezbijeđeno banjsko liječenje oko 4.000 penzionera Srpske.

"Srpska u 2025. godini iz budžeta izdvaja 444 miliona KM za zdravstvo, 497 miliona KM za boračke kategorije, za penzije dvije milijarde KM, plate 1,1 milijardu KM", napominje Vidovićeva i dodaje da značajno opterećenje predstavlja i isplata stare devizne štednje, koje je prijavljeno 678 miliona KM, a za isplatu je ostalo još 14 miliona KM.

Govoreći o radu javnih preduzeća, Vidovićeva je navela da ta preduzeća mogu mnogo bolje raditi.

"Elektroprivreda Srpske u 2023. godini pozitivno je poslovala za 140 miliona KM. Ta njihova dividenda je trebala da dođe u budžet. Mi nismo to uzeli, rekli smo da to investiraju i to su oni i učinili", rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da je u 2024. godini situacija u Elektroprivredi bila loša, primarno u vezi sa hidroelektranama.

"Elektroprivreda će sigurno biti u teškoj situaciji, i jeste na kraju 2024. godine, i tu se moraju preduzimati određene radnje. Prije svega mora se zabraniti zapošljavanje da se ne povećava broj", rekla je Vidovićeva, koja smatra da će ovo preduzeće uspjeti djelimično da se konsoliduje u 2025. godini.

Ona je rekla da je namjera Srpske da privreda u narednom periodu investira u nove tehnologije, te navela da je pristalica povećavanja subvencija za tu svrhu.

Vidovićeva je rekla da je Srpska ove godine planirala zaduženje od 826 miliona KM, a da vraća 1,12 milijardi KM duga.

"Moram demantovati ambasadora SAD u BiH Majkla Marfija, koji javno piše da smo se mi zadužili za milijardu na našoj berzi, a naša berza nema promet milijardu za čitavu godinu. Pita on mene ko otkupljuje naše dugove. Od kada sam ja u Srpskoj, a i prije mene, nikada se nije desilo da je neko otkupio dug Srpske. Mi izmirujemo svoje dugove", rekla je Vidovićeva poručivši da dug Srpske konstantno pada.

(RTRS)