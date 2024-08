Vidović: Isplaćeni svi doprinosi prosvjetnim radnicima, greška bila samo u jednoj školi

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je za RTRS da nisu tačne tvrdnje Sindikata obrazovanja da nisu uplaćeni doprinosi za zdravstvenu zaštitu, te dodala da je došlo do greške u samo jednoj školi u Modriči i da su sva sredstva uplaćena.

"To je vijest koja apsolutno nije tačna. Nije potkrijepljena nikakvim činjenicama. Ministarstvo finansija Srpske je doznačilo Ministarstvu prosvjete i kulture kompletne plate za škole u bruto iznosu. Znači, od kada sam u Ministarstvu finansija, nikom nije isplaćena plata u neto, već u bruto iznosu", navela je Vidovićeva.

Istakla je da, prema tome, nikakvog opravdanja nema da radnici u prosvjeti nemaju zdravstveno osiguranje.

"Tu moram reći da se greška desila u Ministarstvu prosvjete, jer oni unose plate za škole, pošto su oni odvojeni od ostalih budžetskih korisnika. I mi smo primijetili da je drugi dan banka vratila 70.000 KM, pa smo ponovo to uputili Ministarstvu prosvjete. I onda su oni, tragajući, našli da jedna škola iz Modriče nije dobro obračunata, to jeste, unesena su sredstva, ali nisu unijeti brojevi žiro-računa. A to je račun poreza i doprinosa", pojasnila je Vidovićeva.

Istakla je da je to jedna greška koja je nastala.

"I zaista je nekorektno i od sindikata i od medija, koji to pišu da prosvjetni radnici nemaju osiguranje. Moglo se desiti jednostavno da ta škola nema zdravstveno osiguranje samo tih nekoliko dana, ali mi smo uputili sredstva bruto za sve plate", navela je Vidovićeva.

Vidovićeva je rekla da se sredstva za put nikad ne isplaćuju pojedinačno, nego generalno.

Rekla je da sva davanja stanovništvu apsolutno idu uredno i nikada se ne kasni ni jedan dan.

