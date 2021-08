Počela evakuacija državljana Srbije iz Kabula: Prijavljeni su na let, a trenutno su bezbjedno

U toku je evakuacija troje državljana Srbije iz Avganistana koju je, prema posljednjim informacijama, uspjela da organizuje Ambasada Srbije u Indiji. Oni su, prijavljeni na let na njemačkom avionu i trenutno su na bezbjednom.

Izvor: Twitter/screenshot/@Maxar

Otpravnik poslova u Ambasadi Srbije u Indiji Siniša Pavić juče nije otkrivao detalje o evakuaciji, već samo da su ostvareni pomaci. Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova objavljena je njegova izjava da su u stalnom kontaktu sa troje srpskih državljana, dodajući da su oni zdravi.

On je juče rekao da evakuacija zavisi od dvije stvari. Prva je spremnost međunarodnih partnera Srbije da se to uradi, a drugi jeste faktička mogućnost da do evakuacionih letova dođe. Prema njegovim riječima, juče je postignut "značajan iskorak" i postoje obećanja da od partnera da će evakuacija biti izvedena na najbolji način.

U utorak ujutru je objavljeno i da vojni avioni za evakuaciju diplomata i civila ponovo lete sa međunarodnog aerodrom u Kabulu, koji je jedini izlazni punkt iz Avganistana. Time bi trebalo da je ispunjen i drugi uslov za povratak državljana Srbije kući. Kako je objavio BBC, situacija je mirnija, ali očevici navode da se čuju povremeni hici iz pravca aerodroma. U međuvremenu, nova talibanska vlast u Kabulu je proglasila amnestiju za državne zvaničnike i pozvala ih da se vrate na posao.

Srpski državljani su od pada prestonice Avganistana bili smješteni na aerodromu u Kabulu koji je obezbjeđivala vojska SAD. Oni su juče rekli da su bili u stalnom kontaktu sa otpravnikom poslova Ambasade Srbije u Indiji Sinišom Pavićem koji pokušava da im pomogne od juče. Od njega su, kako prenose, saznali da je još samo jedna državljanka Srbije u Kabulu.

