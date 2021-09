Decenijama nisu mogli da ga ulove: Osuđen milioner ubica, ponat kao "Baksuz"

Slučaj ubistava žena čija tijela nikada nisu pronađena konačno dobio epilog - Robert Durst će najvjerovatnije dobiti doživotnu kaznu.

Porota u Los Anđelesu proglasila je krivim bogataša Roberta Dursta, poznatog kao "Baksuz" (Jinx), zbog ubistva s predumišljajem.

Ova priča o zločinu već četiri decenije fascinira javnost u Americi, a o slučaju je snimljen i dokumentarac čiji je kraj zapanjio sve - Durst, koji tvrdi da nikada nikome nije oduzeo život, na kraju filma je s mikrofonom otišao u WC, i misleći da ga ne snimaju više, priznao zločin.

Durst je osuđen zbog ubistva svoje najbolje prijateljice Suzan Berman, koja je nestala 2000. godine iz svoje kuće u Beverli Hilsu svega nekoliko sati prije nego što je trebalo da da iskaz u policiji povodom nestanka Durstove prve supruge.

Ketlin Mekormak Durst poslednji put je viđena živa 1982. godine, zvanično je proglašena mrtvom tek 2017, a zbog njene smrti niko nikada nije zvanično optužen.

Durst (78) je ispitan pred sudom i rekao je da nije ubio Suzan, već je pronašao njeno tijelo na podu spavaće sobe, s metkom u potiljku.

"Baksuz" nije bio u sudnici kada je proglašen krivim jer je nedavno imao rizičan kontakt s osobom zaraženom kovidom, a boluje od raka bešike i u teškom je zdravstvenom stanju. Njegov advokat Dik Degerin rekao je da je razočaran presudom i da nije uspio da stupi s Durstom u kontakt kako bi mu je saopštio.

Durstov prijatelj svedočio je da mu je Robert kazao "bilo je, ili ona, ili ja, nisam imao izbora". Tih devet riječi tužilac je nazvao "izjavom koja mu je zapečatila sudbinu".

Durst je senzacionalno uhapšen veče pred emitovanje posljednje epizode serijala "The Jinx". U toj epizodi, otišao je u toalet na setu ne znajući da ga i dalje snimaju i počeo da priča sam sa sobom, nepovezano.

"To je to. Uhvaćen si. Bio je u pravu, ja nisam bio u pravu. Šta sam uradio, kog đavola? Pobio ih sve, naravno", rekao je on.

Durst se kasnije branio da je bio "na izuzetno velikoj količini metamfetamina" na snimanju.

Izricanje presude se očekuje sredinom oktobra, a tužilac traži doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu. Kalifornija nema smrtnu kaznu, podsjeća Si-En-En.

