Čovjeku odsjekli obje noge zbog ujeda psa: Ista zvijer je mjesec dana prije ubila njegovog rođaka

Muškarcu (62) iz Engleske su amputirane obe noge i nekoliko prstiju nakon što ga je ujeo pas, samo nekoliko nedjelja pošto je ista životinja napala i ubila njegovog zeta.

Mark Dej iz Kolčestera u Eseksu, u Engleskoj, je dobio sepsu nakon što ga je japanska akita po imenu Ted ugrizla na dan sahrane njegovog zeta.

Beri Haris (46) umro je od srčanog udara nakon što ga je Ted - opisan kao "džinovski plišani meda" koga su kupili za 1.500 funti - takođe ugrizao za ruku. Ugriz je postao teško inficirana rana, zbog čega mu je srce otkazalo tri dana kasnije.

Nakon smrti Harisa u julu, Polin i Mark Dej, sestra i zet Berija Harisa, uzeli su psa i brinuli se o njemu. Zatim je i gospodina Deja (62) 19. avgusta ove godine ugrizao pas.

Ujed je izazvao sepsu i amputirane su mu obje noge i svi prsti na lijevoj ruci i dva na desnoj. Muž i žena bili su užasnuti i rekli su da nisu znali da su usta psa bila puna bakterija.

Pas-ubica Ted je uspavan nakon što su ljekari rekli da je on odgovoran za povrede. Gospođa Dej je rekla: "To je kao noćna mora. Samo ne vjerujem da se ovo desilo. Šok u vezi sa smrću mog brata je bila jedna stvar, a onda je ujeo i muža. To je jednostavno nerealno."

Zbog ugriza je, kako Mark priča za britanski "Miror", njegova temperatura porasla, a noge su mu se osjećale kao blokovi leda. Kada su mu organi otkazali, stavljen je u desetodnevnu komu u pokušaju da mu se spasi život i probudio se u užasnoj situaciji.

Rekao za ovaj list: "Moja stopala su bila crna skoro trećinu puta do članka. Nisam znao da li će to i dalje da izlazi po mom tijelu." Muž i žena su rekli da nisu znali da je pas izazvao smrt Harisa sve dok i Dej nije umalo umro.

Gospođa Dej je rekla da je pas samo "probio kožu" njenom mužu i bratu i da je bio nježan pas, ali da je bio agresivan oko hrane. Par misli da je bio Ted maltretiran kao štene.

Pas je kupljen preko Fejsbuka i prodao ga uzgajivač iz Londona sedam nedjelja prije nego što je Haris umro. Haris je dobio fatalan ugriz dok je pokušavao da izvuče kost iz zuba životinje.

Oblivao ga je hladan znoj i imao je užasnu glavobolju, da bi na kraju umro kod kuće. Njegov zet Dej proveo je 82 dana u bolnici i konačno je pušten. Nada se da će uskoro dobiti protezu za noge i rekao je da je optimističan uprkos povredama.

