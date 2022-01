Ukrajinski bezbjednjak pozvao ljude da "iskuliraju": Nema prijetnje od ruske agresije

"Ukrajini ne prijeti agresija velikih razmjera iz Rusije"

Kijev ne vidi nikakvog osnova da potvrdi da je u toku priprema agresije velikih razmjera na Ukrajinu, izjavio je danas načelnik Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine Aleksej Danilov.

"Želio bih još jednom da kažem da ne vidimo osnova da kažemo da se sprema agresija velikih razmjera na Ukrajinu. To je nemoguće u fizičkom smislu. Ima li kretanja ruskih trupa na teritoriji Rusije? Da, ima i to za nas nije novost, ali za naše strane partnere je to možda (važna) vijest", rekao je Danilov na brifingu poslije sastanka Savjeta, prenosi TASS.

Savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine pokušao je danas da uvjeri partnere Ukrajine da nema razloga za paniku zbog navodne prijetnje ruskom invazijom.

"Želim da napomenem da je bilo dosta vijesti u našoj zemlji u posljednje vrijeme. Mediji su se mnogo bavili vojnim temama. Zamolio bih vas, prijatelji, da smanjite napetost. Situacija u kojoj se nalazimo je apsolutno jasna i za sada nema razloga za paniku", poručio je načelnik Danilov.

On je podsjetio da je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko planirao da sazove sastanak gradonačelnika ukrajinskig gradova na temu kako braniti Ukrajinu.

"Za to postoje naše oružane snage", poručio je Danilov.

On je dodao i da broj stranih diplomata koji napuštaju Ukrajinu nije veliki jer samo tri ambasade evakuišu svoje osoblje, dok 49 to ne planiraju da čine.

(Tanjug)