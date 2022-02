Putin objasnio zašto je Ukrajina za Rusiju ''izuzetak"

Rusija podržava suverenitet bivših sovjetskih republika, a situacija sa Ukrajinom je izuzetak jer je povezana sa spoljnim uticajem na tu zemlju, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Putin je, tokom razgovora sa azerbejdžanskim kolegom Ilhamom Alijevom, podsjetio da je Rusija početkom godine podržala Kazahstan da sačuva suverenitet.

"Namjeravamo da postupamo na isti način u pogledu svih naših susjeda u budućnosti", rekao je on.

Putin je naveo da je drugačije sa Ukrajinom. "To je u vezi sa činjenicom da, nažalost, teritoriju ove zemlje koriste treće zemlje za stvaranje prijetnji Ruskoj Federaciji. To je jedini razlog", ukazao je on.

Putin je napomenuo da poslije državnog udara u Ukrajini ne postoji više taj nivo i kvalitet interakcije.

"Želim da istaknem - to se dogodilo nakon državnog udara i nezakonitog preuzimanja vlasti od onih koji su to uradili", rekao je ruski predsjednik, prenio je TASS.

On je Alijevu rekao da je prije početka sastanka telefonom razgovarao sa predsjednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevom. Prema njegovom mišljenju, situacija u Kazahstanu početkom godine predstavlja dobar primjer za to da "Rusija samo podržava suverenitet svojih susjeda, jača ga na svaki mogući način, a Kazahstan je dokaz ove politike".