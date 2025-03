Savić-Banjac o štrajku „Dep-ota“: Ovo je problem osam lokalnih zajednica i svi treba da ga rješavamo

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac prokomentarisla je štrajk preduzeća "Dep-ot" koji je počeo danas.

Izvor: Grad Banjaluka

"Važno je reći da je ovaj problem nastao prije 20 godina, dakle puno prije dolaska ove gradske administracije i gradonačelnika Draška Stanivukovića. Dakle, ovaj problem je nastao u vrijeme kada je Skupština grada Banje Luke izuzela zemljište i dodijelila ga preduzeću „Dep-ot“. Godinama nakon toga se ispostavilo da imovinsko-pravni odnosi nisu bili riješeni i da je „Čistoća“ polagala pravo na to zemljište, što se i sada ispostavilo i u dosadašnjim sudskim presudama", kazala je Savić-Banjac, koja je još jednom naglasila kako Banja Luka nije jedina lokalna zajednica koja koristi usluge „Dep-ota“.

"U rješavanje ovog problema mi moramo da uključimo i ostalih sedam lokalnih zajednica koje takođe svoj otpad odlažu na regionačnoj deponiji u Ramićima. Dakle, ovo nije lični problem samo Banje Luke.Odgovorili smo „Dep-otu“ i radnicima i tražili smo da nam dostave svu neophodnu pravnu dokumentaciju u vezi sa stupanjem u štrajk, jer je neophodno da se ispoštuju sve zakonske procedure što se tiče rokova i štrajka. Pitali smo ih takođe i da li su obaviještene i sve druge lokalne zajednice, jer smatramo da i one treba da budu informisane i da znaju da ni one neće moći nemsetano da odvoze otpad, nego da će to sada biti u tom izmijenjenom režimu rada" rekla je Savić – Banjac.

Naglasila je i to kako Grad ima i mišljenje nadležnog Ministarstva, koje ističe da je prema Zakonu o komunalnim djelatnostima neophodno da se nesmetano nastavi i odvoz smeća i primanje otpada.

"Stoga, apelujem na oba subjekta da se ovakve stvari ne dešavaju. Nama su radnici svakako bitni i broj jedan, ali moramo imati u vidu da je ovdje riječ i o ugroženom javnom zdravlju, ne samo Banje Luke nego i velikog dijela Republike Srpske. Podsjećam, osam lokalnih zajednica tu odlaže otpad. Mislimo da je jedino i najbolje rješenje da se svi uključimo i razgovaramo, ali bez radikalnih poteza koji mogu da ugroze zdravlje bilo koga", kazala je ona.

Podsjetila je i na to da predstavnika kapitala „Dep-ota“ bira sama Skupština Grada.

"Stoga, mi smatramo da od predstavnika kapitala treba da dobijemo informaciju o svemu ovome i da se zatraži jedna sjednica Skupštine Grada, na kojoj će biti tačka dnevog reda o samom „Dep-otu“ jer je neophodo da rješenje ne rješava samo Grad, odnosno gradonačelnik, nego je Skupština ta koja je ovlaštena u ovom smislu i oni treba da se uključe u rješavanje ovog problema. Da se na jednom sastanku nešto može riješiti, nešto što traje duže od 20 godina je prosto nemoguće, nažalost, posebno jer imamo niz presuda i napominjem da jedna presuda još nije konačna, odnosno presuda od Vrhovnog suda i da je grad Banja Luka podnio reviziju da se Vrhovni sud izjasni na presudu. Dakle i na to čekamo", istakla je ona.

Istakla je kako je stoga vrlo teško donositi neke korake i odluke s obzirom na to da Vrhovni sud na kraju nije dao svoju glavnu riječ, tj završnu riječ.

"Neozbiljno je da sami donosimo zaključke i odluke, ali svakako treba da razgovaramo da se ne ide u radikalizaciju, jer po zakonu i odgovornosti i jednog i drugog preduzeća smatramo da ne treba ići u štrajk nego da se treba ići u konkretno rješavanje problema", zaključila je Savić – Banjac.

