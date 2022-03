Zelenski ruskim novinarima: Ukrajina spremna da razgovara o neutralnom statusu

Ukrajina je spremna da razgovara o usvajanju neutralnog statusa u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom, ali takav pakt mora da dobije garancije trećih strana i da bude stavljen na referendum, rekao je predsjednik Vladimir Zelenski.

Izvor: Profimedia

"Bezbjednosne garancije i neutralnost, nenuklearni status naše zemlje. Spremni smo za to. To je najvažnija tačka", rekao je Zelenski u razgovoru sa ruskim novinarima preko interneta.

On je dodao da je Ukrajina odbila da razgovara o drugim zahtjevima Rusije, poput demilitarizacije zemlje.

Zelenski je naglasio da mirovni dogovor neće biti moguć bez prekida vatre i povlačenja trupa.

On je odbacio mogućnost ponovnog zauzimanja silom teritorija koje drži ruska strana, jer bi to, kako kaže, vodilo do trećeg svjetskog rat, dodavši da želi "kompromis" u vezi sa Donbasom.

Zelenski je rekao da je "ruska invazija izazvala uništavanje u gradovima u Ukrajini čije stanovništvo govori ruskim jezikom" i da je šteta veća nego u ratovima u Čečeniji.

Ukrajinski predsjednik razgovorao je sa ruskim novinarima preko interneta 90 minuta i za to vrijeme govorio ruskim jezikom. Vlasti u Moskvi unaprijed su upozorile ruske medije da ne izvještavaju o ovom intervjuu.

Rusija je ranije objavila da provodi "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini s ciljem da demilitarizuje svog susjeda.