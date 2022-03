Oglasio se Bajden: Ne povlačim riječi, ne zanima me šta misli Putin

Američki predsjednik je odbacio sugestiju da bi njegove primjedbe mogle eskalirati sukob u Ukrajini.

Američki predsednik Džo Bajden ao je da ne povlači svoje opaske da predsednik Vladimir Putin ne može da ostane na vlasti.

"Ne povlačim riječi", rekao je predsjednik Bajden u ponedeljak u Bijeloj kući, ističući da taj njegov stav ne izražava promenu politike, već da izražava mišljenje zasnovano na emocijama od tog dana.

"Izrazio sam upravo ono što sam rekao - izražavao sam moralno ogorčenje koje sam osjećao prema ovom čovjeku. Nisam aludirao na promenu politike. Neću da se izvinim zbog toga", rekao je.

Američki predsjednik je odbacio sugestiju da bi njegove primjedbe mogle eskalirati sukob u Ukrajini, rekavši novinarima da uopšte nije zabrinut da bi zbog njegovih komentara moglo da dođe do eskalacije sukoba ili da će oni oslabiti NATO kao što neki tvrde, piše CNN.

"NATO nikada, nikada, nikada, nikada nije bio tako jak kao što je danas", rekao je Bajden.

Američki predsjednik Džo Bajden je takođe dodao da je razgovarao sa ruskim narodom kada je tokom govora tokom vikenda iznio opasku da ruski predsednik Vladimir Putin "ne može da ostane na vlasti".

"Saopštavao sam ovo ne samo ruskom narodu već i cijelom svijetu. Ovo je samo konstatacija jednostavne činjenice da je ovakvo ponašanje potpuno neprihvatljivo. Potpuno neprihvatljivo. A način da se izborimo sa tim je da ojačamo i zadržimo NATO potpuno ujedinjen i pomognemo Ukrajini gdje god možemo."

Bajden je još rekao da ga ne zanima šta Vladimir Putin misli o njegovom komentaru da ne bi trebalo da bude na vlasti u Rusiji.

"Nije me briga šta on misli. Uradiće ono što će da uradi“, rekao je Bajden na pitanje novinara da li je zabrinut da bi Putin tu primedbu shvatio kao eskalirajuću i dodao je da je skeptičan da bi Putina mogao pokolebati bilo koji spoljni događaj, uključujući njegovu primedbu.

"S obzirom na njegovo nedavno ponašanje, ljudi bi trebalo da shvate da će on uraditi ono što misli da treba da uradi, tačka. Na njega niko drugi ne utiče, uključujući, nažalost, njegove savjetnike. Ovo je tip koji ide u ritam sopstvenog bubnjara. A ideja da će uraditi nešto nečuveno jer sam ga zvao za ono što je bio i šta on to radi, mislim da jednostavno nije racionalno", rekao je Bajden u Bijeloj kući.

