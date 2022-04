Zamjenik premijera Poljske: Spremni smo da rasporedimo nuklearno oružje SAD na svojoj teritoriji

Zamjenik premijera Poljske, Jaroslav Kačinjski, izjavio je da je Poljska otvorena za smeštaj američkog nuklearnog oružja na svoju teritoriju. On je to rekao tvrdeći da će se na taj način obuzdati Rusija kada je u pitanju rat u Ukrajini.

Izvor: YouTube/Printscreen/Polskie Radio 24

Zamjenik premijera Poljske, predsednik Komiteta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Jaroslav Kačinjski izjavio je u intervjuu za njemački list "Velt am zontag" da je njegova zemlja spremna da rasporedi nuklearno oružje SAD na svojoj teritoriji.

"Ako bi Amerikanci tražili da u Poljskoj postavimo atomsko oružje, bili bismo otvoreni za to. To značajno povećava mogućnost obuzdavanja Moskve", rekao je on, prenosi Lenta.ru.

Kačinjski je priznao da trenutno tog pitanja nema na dnevnom redu, ali je moguće da bi se "to uskoro moglo promijeniti". Osim toga, zamenik poljskog premijera pozvao je na stvaranje novog komandnog centra NATO u Poljskoj, odakle bi mogle da se izvode zajedničke operacije.

Kačinjski je naglasio da Alijansa treba da uloži više napora u rješavanju situacije u Ukrajini, na primjer, da sprovede mirovnu misiju, i da obezbijedi oružje, šta aktivno traži predsjednik Volodimir Zelenski. Kačinjski je već 16. marta pozivao na slanje NATO misije ili šire misije u Ukrajinu. Prema njegovom mišljenju, takva misija treba da funkcioniše uz saglasnost Zelenskog i vlade Ukrajine.

Podsjetimo, sukob u Ukrajini prerastao je u rat, i traje već više od mjesec dana, a počeo je 24. februara.

