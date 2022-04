Sraman čin ruske vojske: "Brutalnost kakvu u Evropi nismo vidjeli decenijama"

Generalni sekretar NATO-a nazvao smrt civila u Buči kao "brutalan" čin ruske vojske.

Izvor: Profimedia

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg okarakterisao je smrt civila u Buči, predgrađu Kijeva, kao "brutalan" čin nakon navoda da su ih pogubili ruske snage u toj oblasti.

"To je brutalnost prema civilima kakvu u Evropi nismo vidjeli decenijama. I to je užasno i apsolutno je neprihvatljivo da se civili gađaju i ubijaju. I to samo podvlači važnost da se ovaj rat mora okončati", rekao je Dejn Bašu za CNN na pitanje da li je to genocid.

Navodno, tijela najmanje 20 civila pronađena su razbacana duž jedne ulice u Buči, severozapadno od Kijeva, nakon povlačenja ruskih snaga iz tog područja. CNN je zatražio komentar od ruskog Ministarstva odbrane u vezi sa navodima o pogubljenju civila u Kijevskoj oblasti i drugim dijelovima Ukrajine.

Stoltenberg je rekao: "Snažno pozdravljam istragu Međunarodnog krivičnog suda", koji je otvorio istragu o ratnim zločinima u Ukrajini.

"Ruska brutalnost"

Američki državni sekretar Antoni Blinken rekao je u nedjelju da će Stejt department pomoći da se dokumentuju svi zločini koje je ruska vojska počinila nad ukrajinskim civilima, nakon novih slika AFP-a iz Buče, predgrađa Kijeva na kojima se vide tijela najmanje 20 civila pronađenih kako leže razbacana po ulici.

"Ne možete, a da ne vidite ove slike kao udarac u stomak. Ovo je realnost koja se dešava svakog dana, sve dok se nastavlja ruska brutalnost protiv Ukrajine", rekao je Blinken u intervjuu za CNN, prenosi Rojters.

Novinari agencije Frans pres, koji su sa prvim ukrajinskim trupama ušli u grad Buča, nakon što su se ruske trupe povukle, videli su najmanje 20 tijela razbacanih duž jedne ulice, prenio je juče BBC.

Prošlog mjeseca, američki Stejt department je zvanično optužio ruske snage za ratne zločine u Ukrajini. Upitan u nedjelju da li su ruske trupe počinile genocid, Blinken je rekao:

"Pažljivo ćemo pogledati i dokumentovati sve što vidimo, sastaviti sve zajedno, uvjeriti se da relevantne institucije i organizacije koje se bave ovim, uključujući Stejt department, imaju sve, a oni treba da procijene šta se tačno dogodilo u Ukrajini, ko je odgovoran i šta to znači".

Vidi opis Sraman čin ruske vojske: "Brutalnost kakvu u Evropi nismo vidjeli decenijama" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

(Mondo)