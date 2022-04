Peskov: Glasanje Srbije i Mađarske je primjer prinude na rusofobiju

Podrška Srbije i Mađarske odluci da se Rusiji suspenduje članstvo u Savjetu UN za ljudska prava je primjer prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To nije pitanje razumijevanja i praštanja prijateljskim zemljama koje su glasale 'za', to je pitanje pritiska bez presedana kako bi se izazvala rusofobija. Takav pritisak trpe sve zemlje koje pokušavaju na sve načine da vode izbalansiranu politiku. Mi to razumijemo", rekao je Peskov.