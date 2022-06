Džonson: Da je Putin žena ne bi napao Ukrajinu

Britanski premijer je rekao da je "luda, mačo" invazija "savršen primjer toksične muškosti".

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Good Morning Britain

Da je ruski predsjednik Vladimir Putin žena, ne bi napao Ukrajinu, tvrdi britanski premijer Boris Džonson. Kako prenosi BBC, britanski premijer je rekao da je "luda, mačo" invazija "savršen primjer toksične muškosti" i pozvao da "više žena dođe na pozicije moći".

Džonsonovi komentari dolaze uoči sastanka NATO-a na kojem će saveznici razgovarati o tome kako da odgovore na buduće prijetnje. Govoreći o rodnoj ravnopravnosti i značaju obrazovanja, on je ponovio da je "potrebno više žena na pozicijama moći".

"Da je Putin žena, što očigledno nije - ali da jeste, zaista ne mislim da bi se upustio u ludi, mačo rat, invaziju i nasilje na način na koji je to učinio. Ako želite savršen primjer toksične muškosti, on to radi u Ukrajini", rekao je Džonson.

Džonson je rekao da Evropa mora da podrži vojnu strategiju Ukrajine da se predsjednik Vladimir Zelenski stavi u "najbolju moguću poziciju" u pregovorima sa Rusijom "kada pregovori konačno budu vođeni".

(MONDO)