Brutalne riječi Erdogana: "Sami ste krivi što će biti teška zima, Evropa žanje ono što je posijala!"

Turski lider kaže da će se članice bloka ove godine suočiti sa teškom zimom.

"Predstojeća zima može se pokazati kao teška za evropske države i one su same za to krive", upozorio je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan na konferenciji za novinare u utorak u Ankari. Turski lider je rekao novinarima da "Evropa žanje ono što je posijala" kada je riječ o nestašici prirodnog gasa koji muči region i da su za sadašnju krizu krivi odnos zemalja prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i sveobuhvatne sankcije uvedene Moskvi.