Slučaj iz 2019. godine: Djevojka tragično poginula u Kataru, porodica traži odgovore

Rafaela Cakanika iz Kembridža poginula je u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Dohi u Kataru 2019. godine, ali njena porodica i tri godine kasnije ostaje bez odgovora.

Izvor: Youtube/@raffyvlogs762/Screenshot

Porodica Britanke ubijene u nesreći u Kataru, tri godine kasnije nema još uvek "jasnu sliku" onoga što se dogodilo saznaje se u istrazi, prenosi Mirror. Rafaele Cakanika iz Kembridža umrla je nakon saobraćajne nesreće u martu 2019. godine, ali njena porodica je dobila ograničene informacije od katarskih vlasti.

Ova 21-godišnjakinja, poznata i kao Rafi, bila je na suvozačkom sjedištu Tojote lend kruzer i putovala je sa svojom prijateljicom (20), kada ih je auto koji je bio u velikoj brzini udario u blizini Dohe. Majka devojke Džo Salivan je rekla: "Mislim da će većina roditelja reći da imaju nevjerovatnu djecu. Ali Rafi je bila apsolutni poklon nama i zajednici. Svi su je obožavali i samo je u svima vidjela najbolje. Mogu da je opišem samo kao moju najbolju prijateljicu. Bila je mudra i bilo je tako zabavno sa njom. Imam stotine video snimaka na kojima plešemo i smijemo se zajedno."

Svjedoci su rekli da je Mubarak Al Hajri vozio "neoprezno" i jurio brzinom od 200 km/h pre sudara. Tadašnji 46-godišnjak osuđen je na katarskim sudovima zbog smrti Rafi, zbog nanošenje teških povreda njenoj prijateljici, zbog vožnje na način koji je ugrozio živote, bježanje sa mjesta nesreće i prebrzu vožnju.

Osuđen je na dva mjeseca zatvora i naloženo je da plati odštetu Rafinoj porodici. Gospođa Salivan je rekla: "Njen gubitak je toliko uticao ne samo na nas, već i na širu zajednicu. Toliko ljudi ne može da pređe preko ovoga i mislim da nikada nećemo. Cijeli naš život je uništen."

Tražeći odgovore zbog smrti ćerke, Rafaelina porodica je rekla da u Kataru postoji "nedosljednost datih informacija". U istrazi koja je održana u ponedjeljak u Hantingdonu dati su razni dokazi i iskazi očevidaca. Gospodin Salivan je objasnio da je porodica vratila tijelo Rafaele u Veliku Britaniju jer je "ona bila njihov jedini dokaz".

On je u istrazi rekao da su CT skeniranje, testovi krvi i drugi pregledi bili dio odluke koje je donijela porodica da bi "shvatili šta se dogodilo". Katarski sud je takođe saslušao izvještaj sa obdukcije koja je obavljena u Adenbruku u Kembridžu u aprilu 2019. Mrtvozornik Sajmon Milburn rekao je u istrazi da je Rafi vjerovatno preminula od posledica "traumatskih povreda glave i abdomena". Rekao je da je "vjerovatno bila bez svijesti zbog povreda glave i da je vjerovatno da je umrla nekoliko minuta nakon sudara sa brojnim spoljnim povredama."

Takođe je imala modrice na mozgu i krvarenje koje je dovelo do "akutne traumatske povrede mozga", ali je rekla da to "nije uzrok smrti". Milburn je rekao: "Povreda glave je bila značajna u ovom slučaju i vjerovatno je doprinela uzroku smrti". Gospodin Salivan je rekao da je porodica provela dio svog vremena u Kataru oko 10 godina, a njegov rad ih je tamo odveo. On je u istrazi rekao da je "radio na četiri ili pet novih stadiona koji su se gradili (za Svjetsko prvenstvo) i proširenje aerodroma“".

Rekao je: "Uživali smo, bilo je to dobro mjesto za život. Uvek i za svako mjesto postoje neke horor priče. Bili smo svjesni problema na putevima u Kataru i da slabo vode računa o vožnji. Znali smo da nešto nije u redu kada smo saznali da se Rafi nije vratila. Samo smo se pitali gdje je, otišli ​​smo u lokalno obezbjeđenje da pokušamo da saznamo gde je bila, sa kim je bila i gdje je otišla. Nismo mogli da pronađemo nikakve informacije".

(MONDO)