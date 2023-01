Treći mjesec potrage: Njemačka policija vjeruje da se Mirnesa S. krije na Balkanu

Već treći mjesec policija traga za Mirnesom S. iz Bosne i Hercegovine, koja je 14. oktobra iz kompanije za transport novca ukrala milion evra.

Izvor: Screenshot

Međutim, čak i nakon toliko vremena, policija joj ne može ući u trag.

Kako je portparolka policije Ilona Bon izjavila za njemački RTL, policija vjeruje da se Mirnesa S. krije negdje na Balkanu.

Naime, tokom božićnih i novogodišnjih praznika dobili su više od 150 dojava, gdje se sugeriše da je vjerovatno pobjegla u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetimo, Mirnesa S.je imala je pristup novcu kao zaposlena u kompaniji. Krađa je uočena istog dana, a policija je započela istragu. Još uvijek nije objašnjeno na koji način je ona iz kompanije iznijela toliki novac.

A, da je vjerovatno imala pomoć pri krađi vjeruju mnogi, a među njima i njen bivši radni kolega Ivan Angelov, koji za RTL izjavio da je prvo bio šokiran:

“Da, prvo sam bio šokiran. Ali, istovremeno, ne mogu reći da sam bio iznenađen. Uvijek je govorila da više ne želi da radi, da samo želi da se provodi,” rekao je on.

Mnogi njeni prijatelji vjeruju da je imala pomoć u svemu tome. Angelov dodaje da je bila u stanju da uradi sve za svog muškarca, pa vjerovatno nije sama sve to organizovala. Na pitanje da li misli da Mirnesa S. treba da se preda, on odgovara: “Ne znam da li je taj novac vrijedan svega toga”, kaže on.

Iz policije podsjećaju da je i dalje aktuelna nagrada za pomoć koja bi dovela do hapšenja 42-godišnjakinje.

“Nagrada je 37.500 evra i osigurana je privatno. Mole se svi koji nešto znaju o 42-godišnjoj osumnjičenoj da se jave kriminalističkoj policiji”, saopštila je policija u Stutgartu.

(Nezavisne novine)