Građani Sjeverne Makedonije smatraju da se EU ponaša nadmeno i ucjenjivački

Dvije trećine građana Sjeverne Makedonije smatra da je odnos Evropske unije prema njihovoj zemlji nefer, nadmen i ucjenjivački, pokazalo je istraživanje Centra za evropske strategije "Evrotink" iz Skoplja.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Prema tom ispitivanju javnog mnjenja, urađenom u decembru prošle godine, to misli 65 odsto Makedonaca, što je skoro 20 procentnih poena više nego godinu dana ranije kada je odnos EU kao nefer, nadmen i ucjenjivački ocijenilo 48 odsto ispitanika.

Da se EU prema Sjevernoj Makedoniji odnosi fer, prijateljski i korektno smatra 17 odsto građana, skoro upola manje nego na kraju 2021. godine, kada je to mislilo 30 odsto.

Istraživanje „Evrobarometar 2022” ; je od 12. do 27. decembra prošle godine telefonskom anketom na reprezentativnom uzorku od 1.006 ispitanika za nevladinu organizaciju „Evrotink” uradila agencija „Brima” Skoplje.

Polovina ispitanika, odnosno 49 odsto se generalno slaže da bi članstvo Sjeverne Makedonije u EU bilo dobra stvar, što je tačno 20 procentnih poena manje nego u prethodnom istraživanju obavljenom godinu dana ranije, u novembru 2022.

Prethodno je najmanja podrška članstvu u EU u Sjevernoj Makedoniji zabilježena 2016. godine, kada se za to izjasnilo 59,3 odsto ispitanika.

Da je EU najbolja alternativa za Sjevernu Makedoniju, u decembru prošle godine je reklo 58 odsto učesnika ankete, dok je godinu dana ranije to smatralo 63 odsto građana.

Jedna trećina ispitanika, 33 odsto, u posljednja se dva ispitivanja, i krajem prošle i krajem pretprošle godine, iznjasnila da Sjeverna Makedonija treba da traži sopstveni model razvoja van EU.

Najveći procenat građana Sjeverne Makedonije - 29 odsto misli da Sjeverna Makedonija nikada neće ući u EU, dok osam odsto vjeruje da hoće, ali da će za to biti potrebno više od 26 godina.

Da bi njihova zemlja mogla da uđe u EU u narednih pet do devet godina misli 16 odsto građana Sjeverne Makedonije, da će biti potrebno 10 do 14 godina izjasnilo se 15 odsto, dok 14 procenata misli je to moguće za 15 do 20 godina.

Na pitanje da li misle da će Sjeverna Makedonija u toku ove godine promijeniti Ustav, da bi se među manjinske narode uvrstili i Bugari, a zatim produžiti pregovore sa EU, 38 odsto ispitanika je odgovrilo potvrdno, negativno se izjasnilo 39 odsto, dok je 21 procenat rekao da ne zna.

Ukoliko bi se sada održao za ulazak Sjeverne Makedonije u EU „za” bi glasalo 58 procenata građana, „ne” bi zaokružilo 22 odsto, 12 je reklo da još ne zna, a sedam odsto da ne bi izašlo na referendum, pokazalo je istraživanje Centra za evropske strategije „Evrotink”, prenosi Beta.

(Politika)