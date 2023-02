Otac i ćerka nakon spasavanja iz ruševina: "Ona je moj heroj, održala me je u životu"

Gada i Ahmet Ajan ponovo su zajedno nakon što su ih spasioci iskopali iz ruševina.

Prvo se čuo vrisak… zatim prodorni krikovi… a onda je odzvanjalo "oče, oče“ iznova i iznova. Gada Ajan (4) i njen otac Ahmet Ajan ponovo se okupljaju nakon što su bili zakopani u gomili ruševina koja je nekada bila njihov dom u južnoj Turskoj. Bili su zarobljeni zajedno kada se njihov dom srušio u zemljotresu."Kada je počelo da se trese, zgrabio sam ćerku i cela moja porodica je počela da beži. Zgrada se srušila na sve nas", rekao je Ahmet.

Njegova žena i sin nisu se izvukli živi iz ruševina. Ahmet je mogao da čuje plač svog sina dok je bio zaglavljen. Imao je ćerku pored sebe. Ležala je na njegovoj nozi i oboje su bili zarobljeni nisu mogli da se oslobode. Ruševine su mu bile sve do vrata. Četvrtog dana pod ruševinama rekao je da gubi nadu, imao je bolove. Noga mu je bila teško oštećena. Ali njegova ćerka mu nije dozvolila da odustane od nade da će biti spasen. "Moja ćerka mi je stalno govorila, tata ne plači. Opusti se. Oni dolaze da nas spasu“, rekao je Ahmet.

Rekla mu je da pogleda u svetlost koja je sijala. I odjednom su začuli glasove. Spašavali su ih. Gada je prva bila izvučena sa jedva ogrebotinom na njoj. Pola sata kasnije uspeli su da iskopaju Ahmeta. Ali ona je stavljena pod brigu socijalnih službi dok je on poslat u bolnicu.

Kada je izgubio trag o svojoj ćerki znao je da će je ponovo videti ako je to poslednja stvar koju je ikada uradio. Otišao je na Fejsbuk i Instagram, pokazujući njenu sliku i moleći bilo koga da joj pomogne u pronalaženju. Na kraju je rođak koji je otkrio da socijalne službe imaju zdravu devojčicu bez roditelja. "Ona me je održala u životu. Stalno me je bodrila, to je moja devojčica. Ona je moj heroj. Ona je moj heroj", rekao je on.

