Šta je uzrok sudara vozova u Grčkoj? Spasilac opisao katastrofu: Većina bili studenti

U stravičnom sudaru vozova u Grčkoj poginulo je najmanje 36 osoba, a povrijeđeno više od 85 putnika.

Izvor: Profimedia

U najvećoj železničkoj nesreći u Grčkoj poginulo je najmanje 36 osoba, a više od 85 je povređeno kada se putnički voz sa više od 350 ljudi sudario sa teretnim vozom, nešto prije ponoći, u Tempiju u blizini grada Larise. Uzrok nesreće za sada je nepoznat, a grčke vlasti proglasile su trodnevnu žalost zbog tragedije kod Larise.

Govoreći za ERT o tragičnoj nesreći, predsjednik Panhelenske federacije željeznica Janis Dicas rekao je da vjeruje da je to ljudska greška i da se nada da će ovo biti posljednja takva nesreća. On je istakao da je sreća što se to nije dogodilo unutar tunela koji su bili u blizini.

"On je rekao da ostaje da se dokaže zašto je voz bio na uzlaznoj, a ne silaznoj liniji i da mašinovođa to može da uoči, ali nije u poziciji da zna da li dolazi drugi voz. On je pojasnio da se svi razgovori koji se vode sa šefom stanice snimaju. Vozač je izvršavao naređenja", rekao je.

Putnički voz na relaciji Atina - Solun iskočio je iz šina ispred tunela Tempi, nakon teškog sudara sa komercijalnim vozom na relaciji Solun - Larisa. Jedan od spasilaca koji su odmah stigli na lice mjesta opisao je katastrofu koju je zatekao.

"Situacija je bila tragična jer je bilo mnogo mrtvih, od jedan ujutru pa nadalje, samo smo mrtve izvlačili. Zatekli smo na njivama četiri do pet ljudi koji nisu bili živi, a u vagonima, uglavnom u prva tri, nije bilo nikoga živog. Povrijeđeni su izašli u prvih sat do sat i po odatle, a poslije smo iznosili samo mrtve“, rekao je on.

Spasilac je rekao da su većina nastradalih studenti.

(Mondo)