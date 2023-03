Francuski predsednik Emanuel Makron je odustao od ideje o formiranju evropske vojske.

Rečeno je da je Emanuel Makron odustao od ideje o formiranju evropske vojske u korist bliže saradnje sa NATO-om. Novoizabrani češki predsjednik Petr Pavel tvrdi da je Emanuel Makron odstupio od svojih planova da se založi za formiranje vojske EU u korist jačanja saradnju sa NATO saveznicima.

Obraćajući se zainteresovanim stranama EU u Pragu nakon sastanka sa francuskim predsjednikom, Pavel je rekao:

"Evropska odbrana – o tome sam razgovarao u Minhenu sa predsjednikom Makronom, nije stvar u tome da se proglasi da imamo evropsku vojsku ili vojsku EU. Došlo je do velikog pomaka od strane predsjednika Makrona – od evropske vojske, o kojoj je govorio prije mnogo godina, u pozadini NATO-ovog zastoja, do sada kada je rekao da treba da gradimo evropsku odbranu zasnovanu na evropskom stubu NATO-a, koju podržavam. To je razumna promjena."

Francuski lider se dugo zalagao za to da blok ima svoju vojsku, obećavajući da će se 2017. boriti za "autonomnu akciju" i "dopunu NATO-u".

Francuski predsjednik je takođe pozvao članice EU da se stave na raspolaganje da djeluju nezavisno od SAD i NATO-a, nakon ruske invazije na Ukrajinu, navodeći: "Evropa mora da prihvati da mora da plati cijenu mira.

U martu 2022. rekao je: "Ne možemo dozvoliti drugima da se brane; bilo na kopnu, na moru, pod morem, u vazduhu, u svemiru ili u sajber prostoru... Naša evropska odbrana mora da napravi novi korak".

