Ćerka vatikanskog službenika: Obrt u slučaju djevojčice nestale prije 40 godina

Ćerka istaknutog službenika u Vatikanu nestala je prije 40 godina.

Slučaj Emanuele Orlandi, ćerke (15) istaknutog službenika u Vatikanu koja je nestala prije 40 godina, ponovo je doživio preokret jer je njen brat odbacio ono što je opisao kao "sramotan" pokušaj vatikanskih i rimskih tužilaca da prebace krivicu na porodicu, sugerišući da mrtvi tetak stoji iza neriješenog nestanka tinejdžerke.

Pjetro Orlandi, koji je svoj život posvetio potrazi za nestalom sestrom, objavio je to na konferenciji za novinare u utorak, dan nakon što je italijanski informativni kanal La7 objavio specijalni izvještaj zasnovan na istražnim dokumentima koje je Vatikan predao tužiocima u junu nakon što je slučaj ponovo otvoren u januaru.

Među dokumentima je bila i prepiska između Agostina Kazarolija, tadašnjeg državnog sekretara Vatikana, i kolumbijskog sveštenika koji je bio duhovni vodič i ispovjednik porodice Orlandi. Prema dokumentima koje je Vatikan predao tužiocu grada Rima, a potvrdili su kao autentični Pjetro Orlandi i njegova advokatica Laura Sgro, Mario Meneguci, koji je bio oženjen Emanuelinom tetkom, se**ualno je uznemiravao Emanuelinu sestru Natalinu, koja je tad imala 21 godinu. Negdje u to vrijeme Emanuela je nestala što sugeriše da je možda i nju zlostavljao. Ova tvrdnja proizilazi iz svjedočenja Kasarolija.

Orlandi je napisao na svojoj Fejsbuk stranici nakon što su objavljena otkrića da su njegove nade da će čuti "neke dobre vijesti" propale.

"Inače, moj teča je te večeri bio 200 kilometara na odmoru sa porodicom kada ga je otac pozvao i odmah je došao u Rim. Tužilaštvo je to vrlo dobro znalo jer to stoji u dokumentima 40 godina. Šta se desilo večeras je sramotno“, najavio je on.

Reagovao je i Vatikan, a portparol je rekao da "Sveta stolica dijeli želju porodice da dođe do istine o činjenicama i da se u tom cilju nada da će sve hipoteze biti istražene”. Portparol je takođe naglasio da neimenovani sveštenik nije prekršio nijedan zavjet u vezi sa svetom tajnom pokajanja, poznatijom kao ispovijest, "pošto je sveštenik razgovarao sa Natalinom i u ispovjednoj i u razgovornoj atmosferi".

Emanuela je nestala 22. juna 1983. godine nakon časa u muzičkoj školi u blizini katoličke crkve u Rimu. Tinejdžerka je bila ćerka istaknutog vatikanskog službenika i živela je unutar utvrđenih zidina Vatikana, gdje njena majka i dalje živi. Natalina Orlandi je na konferenciji za novinare rekla da je njen teča oko mjesec dana pokušavao da joj priđe, ali je ona odbila.

"I to se završilo, na to se nikada nismo osvrnuli“, rekla je ona i dodala da je porodica održavala dobre odnose sa ujakom, njegovom suprugom i djecom. Iako priznaje da je imala "loše" mišljenje o svom teči, koji je umro prije deset godina, ne misli da je on umiješan u nestanak njene sestre. "Isključujemo tu mogućnost“, rekla je ona.

Pjetro Orlandi je naglasio da je njegova sestra Natalina tada imala 21, a Emanuela 15 godina. "To bi bila pedofilija, sasvim druga priča“, rekao je on na pitanje da li je isključio svog teču kao osumnjičenog. Ne nedostaje teorija o Emanuelinom nestanku. Italijanski mediji 1980-ih su spekulisali da je kidnapovana u pokušaju da se obezbijedi oslobađanje Mehmeta Ali Age, Turčina zatvorenog 1981. godine zbog pokušaja ubistva pape Jovana Pavla Drugog, ali to nije dokazano.

Nestanak je takođe bio povezan sa grobom Enrika de Pedisa, mafijaša sahranjenog u rimskoj bazilici. Njegov grob je otvoren 2012. godine, ali ništa nije pronađeno, a Didi je u intervjuu za "Korijere dela sera" rekao da je previše pažnje posvećeno mogućoj povezanosti nestanka devojčice sa rimskim kriminalnim miljeom, piše Hina, prenosi Jutarnji.hr.

Porodica Orlandi je 2019. godine primila anonimno pismo u kojem se navodi da bi njeno telo moglo biti među mrtvima na Teutonskom groblju unutar zidina Vatikana, u blizini statue anđela koji drži knjigu sa latiničnim natpisom „Rekuiescat in Pace“. Otvorena su dva groba, ali ništa nije pronađeno, čak ni kosti dvije princeze iz 19. veka koje je trebalo da tu budu sahranjene.

