JASMINA VEĆ 36 GODINA TRAŽI SESTRU BLIZNAKINJU: Uvjerena da je živa i da je oteta nakon rođenja

Jasmina Bekić (36) iz Maribora poslala je apel za pomoć na Fejsbuku gdje moli ljude da joj pomognu da pronađe svoju sestru bliznakinju, za koju je uvjerena da je živa iako su njenoj majci kazali da je ona preminula na porođaju.

Izvor: Facebook/screenshot

Mlada mama iz Slovenije oglasila se u Fejsbuk grupi Udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine u želji da stavi tačku na višedecenijsku agoniju još iz vremena SFRJ kad se njena mama, 27. marta 1987. godine, porodila u Mariboru. Ona strahuje da je njena sestra ukradena od njene majke i da se nalazi u Srbiji, zbog čega je apel i napisala na Fejsbuku.

Slovenka, sada i sama majka, objavila je da traži svoju sestru bliznakinju i piše zašto je toliko ubijeđena da joj je sestra živa iako su njenoj majci na porođaju rekli da joj je druga djevojčica rođena mrtva.

"Dragi moji! Molim vas da ovo dijelite jer ja tražim svoju sestru bliznakinju. Rođene smo 27.3.1987. u Mariboru. Mama se porodila carskim rezom, a kad se probudila iz anestezije ljekari i medicinske sestre su joj rekli da sam preživjela samo ja, a da je druga bliznakinja mrtvorođena iako smo obe bile zdrave u stomaku, do dana porođaja. Mami je bilo rečeno i da je tako bolje jer bi "druga bila invalid i da mama treba da bude srećna što ima mene jednu", napisala je Jasmina.

Slovenka objašnjava zašto je poslije ovoliko godina odlučila da traži sestru. Kako kaže, previše je zbrke među dokumentima i više ne želi da krije svoju muku.

"Najviše snage mi daje to što je moja majka mene vidjela u tržnom centru u Mariboru, kad sam imala 4 godine, a ja sam tad bila kod babe i dede?! Za ovih mojih 36 godina koliko su me puta moji prijatelji pozvali i rekli da su me vidjeli iako sam ja u tom trenutku bila sasvim negdje drugdje. Čak mi je i jedan gospodin, mislim da je vozač kamiona, prije tri meseca rekao da sam devojka iz Srbije", navela je Jasmina.

Ona apeluje i moli sve da dijele njene fotografije i objavu u nadi da će naći svoju sestru bliznakinju za koju i dalje čvrsto vjeruje da je ukradena od nje i njene majke, te da je živa.

"Ako vidite neku sličnu meni, javite mi!", moli mlada Slovenka.

Ona dodaje da su njenoj majci do porođaja govorili da nosi jednojajčane blizance da bi po rođenju u dokumentima one bile zavedene kao dvojajčane, što joj tek budi sumnju.

(MONDO/Kurir)