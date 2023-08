Poziv dobrovoljcima da se regrutuju: Nigerijci se pripremaju za regionalni rat?

Nigerijci se pripremaju za rat protiv zemalja u regionu koje prijete invazijom, tri sedmice nakon što su pobunjeni vojnici zbacili demokratski izabranog predsjednika Nigerije Mohameda Bazuma.

Stanovnici glavnog grada Niameja pozivaju dobrovoljce da se već od subote, 19. avgusta, regrutuju kako bi pomogli vojsci u suočavanju sa rastućom prijetnjom od zapadnoafričkog regionalnog bloka EKOVAS.

Blok navodi da će upotrijebiti vojnu silu ako hunta ne vrati na predsjedničku funkciju svrgnutog Bazuma. EKOVAS je stavio svoje snage "u pripravnost" nakon što je hunta ignorisala rok za vraćanje i oslobađanje Bazuma.

Inicijativa, koju predvodi grupa stanovnika Niameja, ima za cilj da regrutuje desetine hiljada dobrovoljaca iz cijele zemlje za odbranu Nigera - da se bore, pomažu u medicinskoj njezi i obezbjeđuju tehničku i inženjersku logistiku u slučaju da hunti treba pomoć, rekao je danas agenciji AP Amsaru Bako, jedan od inicijatora akcije.

"To je mogućnost. Moramo biti spremni kada god se to dogodi", rekao je on. Akcija regrutovanja će početi u subotu, 19. avgusta, u Niameju, kao i u gradovima u koje bi invazione snage mogle da uđu, u blizini granica sa Nigerijom i Beninom.

Ove dvije zemlje su saopštile da će učestvovati u intervenciji.

