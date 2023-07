Državni udar u Nigeru – vojska tvrdi da je preuzela vlast i zatvorila granice zemlje (VIDEO)

Vojnici u zapadnoafričkoj državi Niger proglasili su državni udar i objavili da su poništili Ustav, suspendovali sve institucije i zatvorili državne granice, javlja Bi-Bi-Si.

"Mi, snage bezbjednosti, odlučili smo da okončamo postojeći režim. Ovo je posljedica stalnog pogoršanja bezbjednosne situacije i lošeg ekonomskog i socijalnog upravljanja", rekao je portparol vojske pukovnik Maj Amadu Abdraman u televizijskom obraćanju naciji.

On je rekao i da su sve institucije u zemlji suspendovane i da će čelnici ministarstava voditi računa o svakodnevnom poslovanju.

"Mole se svi spoljni partneri da se ne miješaju. Kopnene i vazdušne granice su zatvorene dok se situacija ne stabilizuje", rekao je Abdraman.

On je dodao da će noćni policijski čas stupiti na snagu od 22.00 do 5.00 časova po lokalnom vremenu do daljeg.

Predsjednika Nigera Mohameda Bazuma od juče drže pripadnici predsjedničke garde. Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je da SAD "u potpunosti podržavaju" Bazumu.

Generalni sekretar UN Antonio Guteres, takođe, je rekao da je razgovarao sa predsjednikom i ponudio punu podršku UN.

Bazuma je ključni zapadni saveznik u borbi protiv islamističkih militanata u zapadnoj Africi.

