Poginulo pet američkih vojnika: Letjelica se srušila u Sredozemno more tokom vojne vježbe

Evropska komanda američkih oružanih snaga potvrdila tragične vijesti.

Pet američkih vojnika poginulo je kada se vojni avion srušio u Sredozemno more tokom izvođenja vojne vježbe, saopštila je Evropska komanda američkih oružanih snaga (EUCOM), prenosi Times of Israel. "Tokom rutinske misije dopunjavanja goriva u vazduhu u okviru vojne obuke, američki vojni avion sa pet vojnika doživio je nesreću i srušio se u Sredozemno more. Svih pet pripadnika službe u avionu je poginulo", navodi se u saopštenju EUCOM-a.